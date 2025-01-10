Топилин: Эксперимент по исламским финансам предложено продлить до 2028 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин сообщил «Татар-информу», что эксперимент по партнерскому (исламскому) финансированию могут продлить до 2028 года.

«Эксперимент по исламскому банкингу показал свою эффективность. В частности, поэтому было предложено продлить его срок проведения до 1 сентября 2028 года. Вместе с тем, в новом законопроекте мы предлагаем ряд изменений. Документ учитывает те особенности, которые мы выявили в ходе реализации эксперимента. В частности, в реестр участников эксперимента не будут включены компании, которые не выполнили предписания ЦБ, выданные из-за нарушенных федеральных законов или нормативных актов», – рассказал парламентарий.

Топилин уверен, что направление партнерского финансирования будет развиваться еще активнее и привлекать новые инвестиции в Татарстан из стран Ближнего Востока и Восточной Азии.

Двухлетний эксперимент по партнерскому банкингу стартовал в четырех регионах России 1 сентября 2023 года: в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне. Суть исламского финансирования заключается в отказе банков от проведения «нехаляльных» операций: выплаты процентов, сделок с неопределенностями в получении прибыли, финансирования бизнеса связанного с нарушениями шариата (игорный бизнес, производство алкоголя, табака, свинины, ростовщичество и так далее).