Топилин: «Единая Россия» будет следить, чтобы все соцгарантии выполнялись

Депутат Государственной Думы ФС РФ Максим Топилин

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Партия «Единая Россия» будет следить за тем, чтобы все существующие социальные гарантии выполнялись. Об этом заявил председатель Комитета ГД по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин, комментируя работу депутатов Государственной Думы над проектом бюджета на 2025 и плановый период 2026-2027 годов, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

«А это строительство и ремонт новых школ и детских садов, спортивных объектов и учреждений культуры, больниц и поликлиник. Это также новые дороги и инфраструктура, в общем, всё то, что меняет жизнь людей к лучшему. Конечно же, определяя основные приоритеты, мы ориентируемся на народную программу — документ, который, можно сказать, был создан людьми: в его основу легли обращения, предложения и инициативы жителей нашей страны», — заметил парламентарий.

«В следующем году экономика Татарстана вырастет на 2,9%, а доходы и расходы всех уровней превысят полтриллиона рублей. Республика получит часть средств из федерального бюджета: для этого мы, депутаты от Татарстана, будем представлять ее интересы, в частности, при подаче заявок на нацпроекты», — добавил Топилин..

До этого врио секретаря Генерального совета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев заверил, что партия вместе с Правительством РФ проработает поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на предстоящие три года.

«Первое чтение законопроекта о бюджете запланировано на 24 октября. Ему предшествует работа с документом в комитетах, по итогам которой депутаты фракции будут понимать, какие положения требуют корректировки. Их мы обсудим с Правительством на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева», — пояснил он.

Якушев отметил, что бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность и поддержку участников специальной военной операции и их семей.

Вырастет финансирование социальной политики — к 2027 году расходы увеличатся до 7,2 трлн рублей, что должно обеспечить необходимые выплаты семьям с детьми, меры поддержки с использованием социального казначейства, продление программы материнского капитала, развитие системы долговременного ухода и программы социального контракта, реабилитации и абилитации.

По словам Якушева, обеспечены положения народной программы «Единой России» по строительству детсадов и школ, их капитальному ремонту, обеспечению младшеклассников горячим питанием. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую партия реализует совместно с Минпросвещения РФ. На эти цели добавляется по 15 млн рублей ежегодно.

В проект бюджета заложены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодежи в науку — в соответствии с поручениями Президента РФ Владимира Путина.

Увеличатся и расходы на здравоохранение. По инициативе «Единой России» обеспечены средства на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Продолжится программа модернизации первичного звена здравоохранения, на базе которого ежегодно проходит около миллиарда посещений. Увеличивается финансирование фонда «Круг добра» для поддержки детей с орфанными заболеваниями.

Стартует также программа модернизации коммунальной инфраструктуры, предложения к которой «Единая Россия» представила в Минстрой РФ. Продолжится реализация программ формирования современной городской среды и комплексного развития сельских территорий.