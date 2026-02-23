Топилин: День защитника Отечества – праздник мужества, доблести и преданности Родине

Депутат Государственной Думы ФС РФ Максим Топилин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Комитета Государственной Думы России по экономической политике Максим Топилин поздравил жителей Татарстана с 23 Февраля.

«Сегодня День защитника Отечества – праздник мужества, доблести и непоколебимой преданности Родине.

С гордостью и глубокой благодарностью мы обращаемся к тем, кто когда-либо вставал на защиту нашей земли», –заметил парламентарий.

«Особые слова признательности – поколению наших отцов и дедов – советским солдатам, чья храбрость и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны спасли мир от фашизма. Их подвиг – это вечный пример стойкости, героизма и любви к Родине, который навсегда останется в наших сердцах и в исторической памяти народа», – подчеркнул он.

По мнению Топилина, сейчас на защите традиционных ценностей, культуры и будущего стоят бойцы, находящиеся в зоне специальной военной операции. «Их мужество, отвага и решимость – гарант мирного неба над нашими головами, сохранения нашей самобытности и счастливого будущего наших детей и внуков», – убежден он.

«Пока наши герои стоят на передовой, мы будем и дальше заботиться об их семьях: сделаем все возможное, чтобы поддержать их жен, детей и родителей наших бойцов, обеспечивая им необходимую социальную помощь, внимание и защиту», – заверил депутат.