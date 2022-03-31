Топилин: Центр импортозамещения в Татарстане поможет бизнесу и крупным предприятиям

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов провел очередное заседание рабочей группы по обеспечению устойчивого развития экономики республики, сообщила пресс-служба ведомства.

«В текущих условиях в целом по стране стоят задачи по бесперебойной работе системообразующих организаций, адаптации субъектов малого и среднего предпринимательства к высоким ставкам, обеспечению оборотными средствами и ликвидностью реального сектора экономики и стабильности рынка труда, а также решению вопросов импортозамещения и обустройства логистических коридоров, обеспечению с учетом высокой инфляции социальной поддержки населения и обеспечению реализации сезонных работ – начало строительного сезона, посевной, туристического сезона», – отметил Мидхат Шагиахметов.

На совещании рассмотрели вопросы ценообразования в организациях торговли, работу системообразующих организаций, реализацию инвестиционных проектов, ситуацию на рынке труда и вопросы импортозамещения.

Принимавший участие в совещании председатель комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин отметил важную роль Центра импортозамещения, созданного в Татарстане, в условиях санкций.

«Руководство Татарстана всегда отличала инициативность и решительность. В свете последних событий, благодаря Центру импортозамещения, у республики есть возможность помочь бизнесу оптимизировать работу крупных предприятий региона, содействовать адаптации малого и среднего бизнеса к современным реалиям без потери качества и не снижая объем выпускаемой продукции», – считает Максим Топилин.

Ранее сообщалось, что для смягчения последствий санкционного давления в Татарстане на базе Республиканского маркетингового центра создан «Центр импортозамещения». За 10 дней работы центра были заключены контракты на приобретение импортозамещающей продукции на сумму 93 млн рублей.