Топ-звезды остались, Юдин в защите. Слухи о «смерти» «Салавата» сильно преувеличены?

Приобретение двух именитых и статусных игроков, на первый взгляд, перечеркивает все разговоры о сдаче позиций «Салаватом». Обмен опытных защитника и нападающего из СКА автоматически возвращают уфимцев в число топов Востока. Однако, не все так просто как кажется. «ТИ-Спорт» разбирается, почему СЮ еще может сохранить за собой топ-статус.





Фото: hcsalavat.ru

«Салават» получил недорогих и опытных мастеров. Заявка на сохранение статуса топов

Еще до прошлой недели трансферные операции «Салавата Юлаева» и Рината Баширова в основном вводили в уныние болельщиков уфимской команды. Однако, обмен с СКА буквально развернул ситуацию на 180 градусов.

Обмен права на не игравшего за СЮ Андрея Бондарева на элитных защитника Дмитрия Юдина и нападающего Сергея Андронова сложно квалифицировать как Win-Win. Скорее, полная победа Уфы. И это если не принимать за правду информацию, будто питерцы в довесок еще и приплатили Уфе вместе со своими хоккеистами 32 миллиона рублей. Учитывая, что зарплаты у хоккеистов не самые «тяжелые», то и в нынешние скромные возможности СЮ они хорошо вписываются.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Юдин провел отличный период в Казани, где заработал себе статус надежного защитника для топ-4. Он может сполна заменить уехавшего Михаила Науменкова и, как минимум, без потери качества. А возможно даже добавит надежности в первых звеньях. Другой вопрос, что потерял в своем уровне Динар Хафизуллин и также стоит в списках на обмен – зарплата в 45 миллионов становятся тяжким бременем на фоне падения качества игры защитника. В таком случае сохранение Юдина остается единственным выходом для уфимской команды. Иначе оборона будет выстроена исключительно на Панине и игроках уровня ниже среднего. Лучшие годы олимпийского чемпиона Сергея Андронова пусть и позади, но это точно еще серьезный опытный боец на льду и лидер в раздевалке.

Однако, по сообщениям нескольких источников, игроки якобы не задержатся в Уфе и будут расторгнуты. В сухом остатке «Салават» лишь получит денежную компенсацию за права на Бондарева. Схематоз сомнительный. Вряд ли издержки по контрактам, которые питерцам пришлось бы заплатить за досрочное расторжение сильно превышали те же 32 миллиона, которые они якобы доплатили «Салавату». А новый наставник СКА Игорь Ларионов уже продемонстрировал, что он без лишних сантиментов может просто отрезать целую группу хоккеистов и потребовать их обмена. Лишние телодвижения с обменом и использованием уфимского клуба в качестве «прокладки» большого смысла не имеют.

Фото: https://www.ska.ru

Уфа имеет на руках не просто ценный актив, но и реальных помощников на льду. Избавиться от них – будет означать роспись об отказе от всех притязаний в будущем сезоне.

А что с иностранцами: Ливо и Хмелевский на чемоданах?

Информации о том, что «Салават Юлаев» вот-вот расстанется со своими главными звездами Александром Хмелевским и Джошуа Ливо этим летом было предостаточно. Однако, межсезонье длится уже два месяца, а хоккеисты по-прежнему значатся в уфимской команде.

Очевидно, что если бы у Рината Баширова стояла задача обменять этих хоккеистов и заработать для главной команды Башкортостана хорошую копейку, то он уже давно и легко это сделал. Желающих на того же Хмелевского предостаточно. Из последних претендентов – питерский СКА, «Куньлунь» и теперь «Трактор». Более того, на днях в интервью «Спорт-Экспресс» генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин признал, что контакты с американцем были. И тем не менее, ни о какой конкретике речи по-прежнему не идет.

Не получила никакой поддержки информация и о скором уходе Джошуа Ливо. Главная звезда «Салавата Юлаева» был отправлен журналистами и инсайдерами сначала в Санкт-Петербург, а потом и в набирающий обороты «Куньлунь». У последних имеются большие юридические проблемы из-за внезапного переезда из Мытищ в Питер, так что приобретать игроков «китайцы» возможности не имеют. В Питере тоже идут скорее на оптимизацию состава и расходов, а контракт на 110 миллионов – актив, который явно не вписывается в новую политику петербургского клуба.

Вот и агентство Titan Sport, представляющее интересы хоккеиста поспешило заявить, что Ливо даже не контактировал с другими командами.

Фото: hcsalavat.ru

«В связи с участившимися спекуляциями в средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, касающимися возможного перехода Джошуа Ливо в другой хоккейный клуб, считаем необходимым официально заявить следующее: В настоящее время Джошуа Ливо является игроком хоккейного клуба «Салават Юлаев» и имеет с ним действующий контракт, условия которого неукоснительно соблюдаются обеими сторонами. Любая информация, распространяемая в сети Интернет и других источниках, противоречащая данному факту, является недостоверной и не соответствует действительности. Подчеркиваем, что ни агентство, ни сам хоккеист Джошуа Ливо не инициировали контакты с другими хоккейными клубами и не вели никаких переговоров относительно возможного трудоустройства в будущем. В целях обеспечения благоприятной обстановки для подготовки команды «Салават Юлаев» к предстоящему сезону, а также для защиты профессиональной репутации спортсмена, настоятельно просим воздержаться от распространения непроверенной и заведомо ложной информации», - говорится в публикации агентства.

Фото: hcsalavat.ru

«Салават» может сохранить свой высокий статус, если сохранит нынешний состав

Очевидно, что в Уфе есть негласная задача сохранить двух звезд даже с учетом сокращения бюджета. Генеральный директор клуба Ринат Баширова ясно понимает, что даже в условиях сокращения финансирования в команде необходимы мастера, способные делать шоу.

Да, о борьбе за трофей теперь в Башкортостане речь вряд ли идет, поэтому самым логичным решением будет ставка на сохранение привлекательного хоккея, чтобы «Уфа-Арена» по-прежнему заполнялась. Экономия экономией, но зрелищность хоккея в Уфе – основная философская составляющая, без которой местная команда просто не может существовать.

Таким образом «Салават Юлаев» сейчас балансирует в точке, когда от пары решений будет зависеть итог трансферного лета Рината Баширова. Либо оно обернется полным крахом, либо Уфа сохранит за собой место в топ-4 Востока.