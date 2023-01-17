Топ январских вакансий в Казани возглавили менеджер, водитель и электрогазосварщик

Менеджер по b2b-продажам в федеральном провайдере цифровых услуг, водитель-экспедитор и электрогазосварщик составили топ-3 вакансий января в Казани, сообщает сервис SuperJob.

В первом случае соискателю предлагают зарплату 112 тыс. рублей в месяц. Специалист возьмет на себя холодные звонки, консультации по тарифам и пользованию услугами, а также увеличение клиентской базы. Его ожидает гибкий график и программа обучения и наставничества.

От водителя-экспедитора потребуется собственный автомобиль. За 100-130 тыс. рублей в месяц он будет доставлять грузы из аэропорта. Однако содержание и заправка авто, говорится в описании вакансии, будут за счет сотрудника.

Третье место в рейтинге заняла вакансия электрогазосварщика. Работодатель предлагает специалисту с опытом работы от одного года зарплату до 100 тыс. рублей, официальное трудоустройство и полный соцпакет. Соискателю предлагают вахтовые автобусы по городу, а также питание в столовой на территории предприятия.

Далее в списке расположились менеджер по продажам с зарплатой от 80 тыс. рублей и управляющий магазином — 90 тыс. рублей в месяц.