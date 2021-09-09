Топ высокооплачиваемых вакансий сентября в Казани возглавили айтишники и главбухи

В сентябре топ самых оплачиваемых вакансий в столице Татарстана возглавили разработчики 1C с зарплатой 150 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.

«В сентябре в топ самых оплачиваемых вошли вакансии программистов, топ- и мидл-менеджеров, инженеров. В Самаре среди наиболее щедрых предложений — вакансии рабочих, в Екатеринбурге — вакансия врача. Высокий доход предлагается в сфере управления финансами: в Москве первые строки рейтинга лучших по оплате вакансий занимает должность финансового директора, в Казани и в Воронеже — главного бухгалтера», — сказано в сообщении.

Аналитики сервиса проанализировали 105 тыс. вакансий в крупнейших городах России. В казанский топ-5 вошли разработчик 1С с зарплатой до 150 тыс., frontend-разработчик (до 140 тыс.), главбух компании (от 100 тыс.), проектный менеджер (до 100 тыс.) и инженер-программист АСУ (от 80 тыс.)