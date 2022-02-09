Топ высокооплачиваемых профессий в феврале в Казани возглавили зубные техники

В Казани в феврале больше всего работодатели готовы платить зубному технику-керамисту. Такому специалисту предлагают зарплату в размере до 200 тыс. рублей в месяц. Топ самых высокооплачиваемых вакансий опубликовал SuperJob.

«Работодатель ищет сотрудника со средне-профессиональным зуботехническим образование, действующим сертификатом по специальности и опытом работы от двух лет. Соискателю предлагается зарплата до 200 тыс. рублей», – отмечается в сообщении.

На втором месте вакансия для слесаря-сборщика двигателей с зарплатой от 90 тыс. рублей, а на третьем – для мастера по ремонту (от 80 тыс. рублей).

В рейтинг также вошли вакансии менеджера по продажам промышленного оборудования и регионального менеджера по продажам. Специалистам предлагают зарплату от 70 тыс. рублей.