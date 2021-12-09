Топ-5 дорогих вакансий декабря в Казани возглавили программисты и менеджеры

Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в ноябре в столице Татарстана традиционно возглавляют предложения для IT-специалистов. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob.ru.

«В декабре в топ высокооплачиваемых вакансий вошли вакансии программистов, инженеров, руководителей высшего и среднего звена, менеджеров сферы продаж. Вакансии квалифицированных рабочих вошли в топ зарплатных предложений в Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Омске», — сказано в сообщении.

Первую строчку рейтинга занимает вакансия для Full-stack Developer-разработчика с зарплатой от 360 тысяч. На втором месте предложение для программиста «1С» с зарплатой от 80 тыс. рублей. Третью строчку рейтинга занимает вакансия для менеджера по оптовым продажам (зарплата от 64 тыс.), на четвертом — предложение для электрика (от 60 тыс.), на пятом — для супервайзера по продажам (от 55 тыс.).