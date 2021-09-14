Топ обращений к бизнес-омбудсмену в Татарстане возглавили разногласия с налоговиками

Топ обращений к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Татарстане возглавили разногласия с налоговыми органами. Об этом во время IX заседания общественного совета АНО «Центр общественных процедур „Бизнес против коррупции”» заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей — помощник Президента Республики Татарстан Фарид Абдулганиев.

На первом месте находятся обращения в сфере налогового регулирования. «Одна пятая всех обращений — 21,3% — составляют разногласия с налоговым органом. В основном разногласия касаются начисления НДС, [есть жалобы на] длительные выездные камеральные выматывающие налоговые проверки», — отметил докладчик.

Кроме того, 17% запросов составляют споры двух хозяйствующих субъектов. «Расторжение договора аренды, продление договора оказания услуг. Мы здесь выступаем в качестве модераторов, потому что, как правило, два субъекта — оба предприниматели и чью-то сторону мы здесь занимать не можем», — рассказал Абдулганиев.

На третьем месте запросы в сфере земельно-имущественных отношений, которых насчитывается 15%. «Выкуп недвижимого имущества по окончанию срока аренды, возможность приобретения земельного участка, в том числе участие в аукционе. Здесь мы проводим разъяснительные работы», — пояснил омбудсмен.

Помимо этого, 10% обращений вызваны ограничениями, связанными с коронавирусом. «Мы разъясняем режим работы. Мы заняли позицию, что прошло полтора года с момента введения этих ограничений и предприниматели не могут говорить, что они не знали о них. Но тем не менее бывает перекос со стороны властей: например, [наказание за то], что линия в полтора метра стерта», — отметил бизнес-омбудсмен.

Замыкает пятерку актуальных проблем вопросы банковской деятельности, льготных кредитов, отзывы денежных средств по ранее выданным программам льготного кредитования. «В каждом индивидуальном случае мы отрабатываем ситуацию с банками», — подчеркнул Абдулганиев.

«В 2021 году количество обращений в наш адрес значительно снизилось по сравнению с экстремальным показателем предыдущего года. Если в прошлом году поступило 17 724 обращения, то согласно вчерашним данным в этом году поступило чуть более 2 тыс. обращений», — добавил докладчик.