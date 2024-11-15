Топ-менеджера «Ростелекома» задержали по делу о крупном мошенничестве

Басманный суд Москвы отправил под стражу директора по выделенным сетям связи компании «Ростелеком» Владимира Шадрина в связи с делом о крупном мошенничестве, передает ТАСС.

Согласно постановлению суда, удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде ареста.

Также по аналогичному обвинению арестован генеральный директор «Комплаинс Софт» Антон Менчиц.

Оба обвиняемых останутся под стражей до 12 января 2025 года. Пресс-служба «Ростелекома» подтвердила информацию о задержании одного из своих руководителей. «Компания осведомлена о ситуации. Сотрудничаем с правоохранительными органами. Другие подробности не раскрываем», – заявили в организации.