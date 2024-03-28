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Топ-менеджера «Росатома» арестовали по делу о взяточничестве
Басманный суд Москвы арестовал директора структурного подразделения ГК «Росатом» Геннадия Сахарова , обвиняемого в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия в отношении Сахарова Геннадия», – указано в сообщении.
По версии следствия, Сахаров, занимая должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе ГК «Росатом», получил взятку в особо крупном размере.
Суд избрал Сахарову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, до 26 мая 2024 года.
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