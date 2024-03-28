Топ-менеджера «Росатома» арестовали по делу о взяточничестве

Басманный суд Москвы арестовал директора структурного подразделения ГК «Росатом» Геннадия Сахарова , обвиняемого в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия в отношении Сахарова Геннадия», – указано в сообщении.

По версии следствия, Сахаров, занимая должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе ГК «Росатом», получил взятку в особо крупном размере.

Суд избрал Сахарову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, до 26 мая 2024 года.