news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Криминал
15 июня 2022  12:12

Главу департамента «Аэрофлота» обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах

news_top_970_100

Директора департамента планирования парка развития воздушных судов «Аэрофлота» Михаила Минаева арестовали в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хорошевскогоо суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Минаеву М.В., обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечению в виде заключения под стражу», – сказано в сообщении не уточняя деталей дела.

Отмечается, что в случае признания Минаева виновным ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

 

#аэрофлот
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100