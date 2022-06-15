Главу департамента «Аэрофлота» обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах

Директора департамента планирования парка развития воздушных судов «Аэрофлота» Михаила Минаева арестовали в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хорошевскогоо суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Минаеву М.В., обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечению в виде заключения под стражу», – сказано в сообщении не уточняя деталей дела.

Отмечается, что в случае признания Минаева виновным ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.