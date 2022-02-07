Топ-менеджер «ТАИФа» скончался во время подъема на гору Аконкагуа в Аргентине

Руководитель финансово-экономического управления АО «ТАИФ» Дмитрий Тесленко скончался во время подъема на вершину Аконкагуа в Аргентине. Информацию о происшествии подтвердили ИА «Татар-информ» в компании.

«За долгие годы, что Дмитрий Иванович руководил финансово-экономическим управлением, он внес огромный вклад в развитие компании. Коллектив АО “ТАИФ” и дочерних предприятий выражает искренние соболезнования родным и близким», – отметили в компании.

Дмитрий Тесленко родился 10 октября 1961 года. В 1984-м окончил Ленинградский институт точной механики и оптики по специальности «оптическое и оптико-электронное приборостроение».

В 1990-м получил второе высшее образование в Высшей коммерческой школе при Всесоюзной Ордена дружбы народов академии внешней торговли по специальности «практическое применение маркетинга».

С июня 1984 года по сентябрь 1998-го прошел трудовой путь от стажера до заместителя генерального директора по маркетингу и продажам на ОАО «Казанский оптико-механический завод». С сентября 1998 года по апрель 1999 года занимал должность заместителя директора по коммерции в МП «Эталон». С апреля 1999 года жизнь Дмитрия Тесленко была тесно связана с «ТАИФом», куда он пришел главным специалистом по планированию и контролю, а с сентября 2006 года возглавил финансово-экономическое управление АО «ТАИФ», где проработал до самой смерти.

Тесленко был увлеченным альпинистом, обожавшим горы. Указом Президента РТ в 2012 году он был удостоен почетного звания «Заслуженный экономист РТ». В 2014 году — медали Республики Татарстан «За доблестный труд». В 2019 году награжден почетной грамотой АО «ТАИФ».