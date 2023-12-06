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Топ-менеджер «Сбербанка» Греф рассказал о последствиях отмены льготной ипотеки
Если льготную ипотеку отменят, то разрыв цен между «новостройкой» и «вторичкой» составит всего от 7 до 8% или даже может упасть до нуля. Такую версию относительно будущих цен на жилье в России озвучил топ-менеждер Сбербанка Герман Греф, пишет ТАСС.
Он также отметил, что порой «пузырь» на рынке ипотеки – это разница между ценами вторичного и первичного рынка. Так, на данный момент в Москве эта дифференциация составляет 36-37%.
Ранее директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка РФ Александр Данилов говорил, что цены на новостройки не упадут, поскольку у граждан еще есть возможность купить жилье с помощью льготных программ. При этом, по его оценке, разница в ценах на первичное и вторичное жилье доходит до 40%.
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