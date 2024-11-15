Топ-менеджер Ozon похвалил Минниханова за благоприятные условия для развития e-commerce

Татарстану удалось создать благоприятные условия для развития электронной торговли при личном участии Раиса РТ Рустама Минниханова. Об этом сказал директор OZON по связям с государственными органами Дмитрий Ким на форуме «Мой бизнес. E-com».

«Могу сказать, что Рустам Нургалиевич [Минниханов] делает настолько много, чтобы создать благоприятные условия для бизнеса, чтобы инвестировать в электронную коммерцию. Это только верхушка айсберга. Я сегодня был в Центре электронной торговли и обратил внимание, насколько детально обучаются продавцы в Татарстане работе на площадках электронной коммерции, насколько погружены чиновники в наш электронный язык, насколько они разбираются в метриках. Это самое важное. Конечно, я абсолютно точно согласен, что Татарстан входит в топ регионов России, которые работают с электронной коммерцией», – заявил Дмитрий Ким, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Форум «Мой бизнес. E-com» прошел во второй раз. Хедлайнером стала основатель Wildberries, глава ООО «РВБ» Татьяна Ким. Во время пленарной дискуссии она рассказала о планах компании по созданию промпарков в России.