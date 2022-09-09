Топ-менеджер Госмузея Востока прочтет в Казани лекции об иконографии шиитов

Выставка фестиваля «Шамаиль-АРТ» в Галерее современного искусства Музея ИЗО РТ станет площадкой, где 15 и 16 сентября с лекциями об исламском искусстве выступит заместитель генерального директора Государственного музея Востока (Москва) Илья Зайцев.

«В рамках фестиваля “Шамаиль-АРТ”, который, напомним, стартовал в этом году 28 июля, у нас уже прошло несколько лекций от сотрудников Музея Востока. Приезд Ильи Зайцева завершает серию этих лекций, и хочу сказать, что он с лекциями на нашем фестивале выступит впервые. Лекции будут очень интересными!» – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

«Шиитская иконография: иранские и азербайджанские шамаили» станут темой лекции 15 сентября в 18.30. Слушатели смогут узнать о религиозных картинах, или, как их иногда не совсем верно называют, художественных изображениях «мусульманских святых». Искусство это, к слову, возникло предположительно в XVI веке в Сефевидском Иране, но самые ранние шамаили датируются сейчас XVIII веком. Когда наступил расцвет иранских шамаилей, что и кого на них изображали, почему они приобрели популярность во всем шиитском мире и какие самые значимые образцы этого искусства есть сегодня в отечественных и мировых собраниях – обо всем этом поведет речь Илья Зайцев на первой встрече с казанцами.

На следующий день, 16 сентября в полдень, начнется лекция «Образы Святынь: Мекка и Медина в исламском изобразительном искусстве». Спикер расскажет об исторических истоках объемных изображений Мекки и Медины на современной сувенирной продукции – своеобразии изобразительной традиции в искусстве ислама, истоке канона при создании образов Мекки и Медины и двух традициях иллюстрации сочинения «Дала’ил ал-хайрат…» («Доказательства благости…») марроканца Абу Абдаллах Мухаммад б. Сулайман ал-Джазули, дошедшего до нас с середины XV века. Этот же канон, к слову, за века постепенно перекочевал в шамаили и на лубок. Узнают слушатели и о том, чье влияние сказалось на формировании и развитии османского и татарского шамаиля, влиянии европейского рисунка на исламские миниатюры конца XIX – начала XX века.

Каждая лекция рассчитана не менее чем на полтора часа. Комфортное размещение в лекционном зале Галереи современного искусства – до 30 человек.

Сам фестиваль «Шамаиль-АРТ» будет длиться до 25 сентября. И Музей ИЗО РТ, обращает внимание, что до 11 сентября в Галерее современного искусства в вечернее время (в 16 и 19 ч) проходят также бесплатные показы внеконкурсной программы Международного фестиваля мусульманского кино.