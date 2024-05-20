Топ-менеджер «дочки» РЖД отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Черемушкинский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении топ-менеджера дочерней компании ОАО «Российские железные дороги» Георгия Черкезова по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Как сообщила пресс-служба суда, Черкезову, занимающему должность первого заместителя генерального директора АО «ВРК-1», была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 2 дня – до 19 июля 2024 года включительно.

В период домашнего ареста в отношении Черкезова будут действовать определенные судом ограничения и запреты. Пресс-служба суда не предоставила дополнительных подробностей касательно инкриминируемого Черкезову эпизода мошенничества, равно как и деталей ограничений, наложенных на период его домашнего ареста.