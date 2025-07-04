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Экономика 4 июля 2025 09:29

Топ-менеджер Ак Барс Банка поздравил «Татар-информ» с юбилеем

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Топ-менеджер Ак Барс Банка поздравил «Татар-информ» с юбилеем
Фото: пресс-служба Ак Барс Банка

Первый заместитель председателя правления Ак Барс Банка Тагир Каримов по случаю юбилея «Татар-информа» пожелал информационному агентству удерживать позицию самого цитируемого СМИ в Татарстане.

«Как топ-менеджеру крупной кредитной организации, мне важно быть в курсе событий в банковской сфере, отраслях экономики и финансов. Поэтому каждое утро еще до начала рабочего времени я мониторю новости. «Татар-информ» занимает ключевое место среди читаемых мной СМИ», – сказал Каримов.

Он отметил цепляющие заголовки «Татар-информа», оперативность размещения материалов и их объективность. По мнению топ-менеджера, информагентство оказывает существенное влияние на формирование общественного мнения.

«От имени Ак Барс Банка и себя лично поздравляю информационное агентство «Татар-информ» с юбилеем – 35-летием деятельности! Желаю неиссякаемой творческой энергии, новых интересных проектов, увлекательных и обсуждаемых материалов, надежной команды эрудированных и креативных журналистов. Продолжайте и впредь гордо удерживать позицию самого цитируемого СМИ в Республике Татарстан!» – заключил Каримов.

#35 лет Татар-информу
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