Топ клубы не претендовали, подобрал «Ак Барс»: для чего Гатиятулину Биро и Калинюк?

«Ак Барс» наконец-то подписал первых новичков, которыми стали защитник Уайатт Калинюк и нападающий Брэндона Биро. Трансферы достаточно противоречивые. Изначально хоккеисты ехали в не топовый «Витязь» и при внимательном просмотре становится очевидно, что «Ак Барс» улучшил глубину состава, но не ясно, стал ли сильнее. Разбирается «ТИ-Спорт».





Фото: ak-bars.ru

Биро и Калинюк не доехали до «Витязя», но поехали в топ-команду

История с переходом канадцев в «Ак Барс» оказалась непростой. Еще в начале лета инсайдеры давали информацию, что Брэндон Биро и Уайатт Калинюк вот-вот перейдут в подмосковный «Витязь». Игорь Варицкий нашел очередной неогранённый алмаз в средних палубах АХЛ, чтобы открыть нового легионера для Континентальной лиги и договорился с обоими канадцами еще в мае.

Однако «кончина» подмосковного клуба внесла свои коррективы. В итоге Биро, чтобы попасть в Казань, был вынужден пройти через хитросплетения сложных схем. Дело в том, что теперь уже бывший генеральный менеджер Игорь Варицкий и сам был близок к тому, чтобы оказаться в «Ак Барсе». По идее он должен был как-раз сосредоточиться на работе на иностранном рынке и искать для казанцев новых качественных легионеров. Однако, в последний момент ситуация изменилась, и Варицкого захотел к себе Александр Крылов, который будет строить амбициозный проект в «Куньлуне». Так, Варицкий остается в Подмосковье, а канадские легионеры едут дальше – в Казань.

Трансферный застой «Ак Барса» и проблемы с приобретением новых хоккеистов «Ак Барса» также подтолкнули Марата Валиуллина пойти на подписание хоккеистов, которых нашел Варицкий. Публика уже требовала хоть какого-то движения на рынке помимо переподписания контакторов с россиянами Галимовым, Сафоновым и Пустозеровым.

Нельзя назвать зарплаты Биро и Калинюка сверхтяжелыми. Биро должен заработать в «Ак Барсе» 35 миллионов рублей за сезон. Уйатт Калинюк – 40 миллионов рублей. Примерно столько им давал и «Витязь». Стоимость, на первый взгляд, вполне соразмерна ожиданиям. Вряд ли можно рассчитывать, что это готовые лидеры, которые будут решать исходы матчей.

Игорь Варицкий нашел новых легионеров, которые были должны раскрыться в КХЛ, но реалии внесли свои коррективы. Фото: пресс-служба ХК «Витязь»

Биро вместо Петана. Потянет ли?

Канадский форвард Брэндон Биро, на первый взгляд, призван заменить уехавшего в Швейцарию Ника Петана. Однако, это не снайпер в привычном понимании. Так же как и Петан, он универсал, который выступает на позиции центрального форварда, но при необходимости может и перейти на край. Это быстрый, умный, техничный плеймейкер.

При этом, говорить о голевом чутье и выдающихся снайперских способностях не приходится. Прошедший сезон он провел в АХЛ в составе «Коачеллы». В минувшем сезоне Биро выступал за фарм-клуб «Сиэтл Кракенс», команду «Коачелла», где забросил 6 шайб и отдал 28 результативных передач в 56 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он добавил 2 (1+1) очка в 5 играх. В целом за пять сезонов в Американской хоккейной лиге он принял участие в 247 матчах, в которых набрал 183 (56+127) очка. Также на его счету 6 игр и 2 заброшенные шайбы в НХЛ.

Форвард и сам признает, что ему больше нравится «раздавать». Создавать моменты партнерам и выдавать умные передачи.

«На льду я стараюсь играть в обоих концах площадки, мне нравится отдавать передачи, и я скорее плеймейкер. В карьере играл во всех спецбригадах и понимаю, что нужно сильно стараться и усердно работать каждый день, в каждой смене», - заявил новичок «Ак Барса» пресс-службе клуба.

Так что Брэндон – скорее, замена Эрику О’Деллу (которого брали, чтобы углубить состав и добавить вариантивности), нежели Нику Петану. В центре топ-6 он пока представляется слабо. Там уже есть как минимум Дмитрий Яшкин, Кирилл Семенов и Илья Сафонов. Судя по всему, форвард будет использоваться как крайний нападающий. Либо центр за пределами высших звеньев для вариативности.

При этом очевидно, что хоккеист скорее для второй спецбригады. Будет неплохим помощников под вторую волну атаки или при необходимости сдерживать чужое большинство.

На первый взгляд Биро – замена ушедшему Нику Петану. Но это игрок совершенно другого плана. Фото: ak-bars.ru

«Биро – универсальный центральный нападающий, который может выходить и на краю, обученный играть и в большинстве, и в меньшинстве. Он умеет создавать моменты для партнёров, работать на пятаке и у бортов, а его быстрое катание хорошо подходит под рисунок игры команды. Рассчитываем на Брэндона как на форварда для топ-6 и спецбригад», – рассказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллина пресс-службе клуба.

Калинюк призван выровнять оборонительную линию, но кто-то пойдет на выход

Калинюк так же, как и Биро, изначально должен был оказаться в Балашихе, но в итоге поехал в Казань. При этом, защитником, помимо «Витязя», ранее интересовались «Спартак», «Сочи» и другие средние команды КХЛ. В общем, ажиотажного интереса со стороны топ-команд КХЛ не наблюдалось.

На спонтанный характер перехода Калинюка в «Ак Барс» указывает и серьезный перебор защитников в составе. В оборонительной линии у «Ак Барса» предугадывается серьезная борьба за место. Там вместе с Калинюком скопилось уже одиннадцать защитников. Сейчас в ростере «Ак Барса» имеется Алексей Марченко, Альберт Яруллин, Никита Лямкин, Артемий Князев, Митчелл Миллер, Степан Фальковский Даниил Журавлёв, Никита Евсеев, Константин Лучевников, Степан Терехов и теперь Уайатт Калинюк.

Конкуренция – дело хорошее, но напрашивается вывод, что несколько игроков обороны «Ак Барса» вскоре будут обменяны. Так и не прижился у Анвара Гатиятулина Артемий Князев, имеются вопросы по Никите Евсееву и Константину Лучевникову. За вариант обмена говорит и не такая большая подушка под потолком зарплат, которая остается у «Ак Барса» после приобретения двух канадцев. Калинюк заработает в «Ак Барсе» 40 миллионов рублей за сезон.

Таким образом до потолка зарплат примерно 80 миллионов рублей зазора. А ведь нужно еще приобрети вратаря и праворуких нападающих. Места для этих подписаний не так много.

С приходом Калинюка в оборонительной линии ожидается плотная конкуренция. Сейчас у «Ак Барса» скопилось 11 защитников. Фото: ak-bars.ru

«Мы понимали необходимость обновления защитной линии в межсезонье и считаем, что Калинюк нас усилит. Это двусторонний защитник, габаритный, но с отличным катанием, он умеет правильно играть и в обороне, и в атаке, способен выходить в спецбригадах. Парень с хорошим образованием и профессиональным отношением к делу, в отличном возрасте, при этом имеет опыт игры в НХЛ. Уайатт даст нашей команде нужную вариативность и равные пары защитников», - объясняет Валиуллин такой ход.

Очевидно, что защитник вряд ли займет место в первой бригаде большинства – там уже сильные позиции есть у Митчелла Миллера. Во второй его выход вполне возможен. Он неплохо набирает очки и помогает атаке. В прошлом сезоне он выступал в Финской хоккейной лиге за клуб «Пеликанс», где набрал 36 (7+29) очков в 66 матчах регулярки и плей-офф. Также защитник сыграл 201 матч в АХЛ и набрал 78 (19+59) очков. Еще в его активе 26 игр в НХЛ, в которых он набрал 9 (4+5) очков.

«Очень рад, что подписал контракт с одной из сильнейших команд, которая каждый год ставит перед собой задачу завоевать кубок. На льду мне всегда нравилось играть с шайбой, помогать атаке, снабжать нападающих передачами. Наверное, моя сильнейшая сторона – это катание, я стараюсь много двигаться по площадке, чтобы создавать пространство для партнёров», – приводит слова Уайатта Калинюка пресс-служба казанского клуба.