news_header_top_970_100
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
Ру Тат
news_header_bot_970_100
22 мая 2021  01:15
Наталья Рыбакова

Топ-5 высокооплачиваемых вакансий мая в Набережных Челнах возглавили программисты

news_top_970_100

Майский топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Набережных Челнах возглавили предложения для хирургов и программистов. Об этом свидетельствуют данные исследования SuperJob.

«2020 год обнажил проблемы в сфере медицины. Очевидна нехватка высшего, среднего и младшего медицинского персонала, который стремится работать в учреждениях, обеспеченных средствами защиты и диагностики.  Хирург может зарабатывать больше, чем программист: например, в Набережных Челнах открыта вакансия с зарплатой 150 тыс. рублей в месяц. Программист 1С в IT-компании будет зарабатывать 120 тысяч рублей (правда, работодатель обещает дополнительные премии)», – сказано в сообщении.

Повышается востребованность высококвалицированных специалистов и руководителей по продажам. Менеджеру по закупкам и продажам в промышленно-металлургическом холдинге предлагают от 80 тыс. рублей в месяц, а территориальному менеджеру – от 50 тыс. Кроме того, в рейтинг вошла вакансия ведущего инженера по снабжению, которому обещают зарплату в 50 тыс. рублей в месяц.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное