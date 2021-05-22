Топ-5 высокооплачиваемых вакансий мая в Набережных Челнах возглавили программисты

Майский топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Набережных Челнах возглавили предложения для хирургов и программистов. Об этом свидетельствуют данные исследования SuperJob.

«2020 год обнажил проблемы в сфере медицины. Очевидна нехватка высшего, среднего и младшего медицинского персонала, который стремится работать в учреждениях, обеспеченных средствами защиты и диагностики. Хирург может зарабатывать больше, чем программист: например, в Набережных Челнах открыта вакансия с зарплатой 150 тыс. рублей в месяц. Программист 1С в IT-компании будет зарабатывать 120 тысяч рублей (правда, работодатель обещает дополнительные премии)», – сказано в сообщении.

Повышается востребованность высококвалицированных специалистов и руководителей по продажам. Менеджеру по закупкам и продажам в промышленно-металлургическом холдинге предлагают от 80 тыс. рублей в месяц, а территориальному менеджеру – от 50 тыс. Кроме того, в рейтинг вошла вакансия ведущего инженера по снабжению, которому обещают зарплату в 50 тыс. рублей в месяц.