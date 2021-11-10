Топ-5 высокооплачиваемых профессий в Казани возглавили разработки приложений

Самую высокую зарплату в ноябре в Казани предлагают IT-разработчику в международной компании — от 260 тыс. до 320 тыс. рублей. Таковы данные нового исследования, проведенного сервисом SuperJob.

«Сотрудник должен иметь опыт разработки приложений, знать современные языки программирования, уметь грамотно писать код. Работодатель обещает удаленную работу, соцгарантии, надбавки за профессиональное развитие, компенсацию фитнеса и корпоративные ланчи с командой», — отмечают аналитики сервиса.

При этом второе место в рейтинге высоких зарплат в городе занимает должность директора сети ресторанов — от 150 тыс. рублей в месяц. Успешный кандидат обязан обладать высоким уровнем организаторских и аналитических способностей, а также глубоким пониманием бизнес-процессов в ресторанном деле.

На третьем месте рейтинга — предложение для программиста «1С» с зарплатой от 100 тыс. до 105 тыс. рублей в месяц. Будущему сотруднику предстоит участвовать в проектах по автоматизации бизнес-процессов компании, разрабатывать нестандартные решения на базе 1С, составлять отчеты и устранять ошибки при их появлении. Работодатель предлагает стабильность, полную занятость и работу в офисе компании.

В рейтинг также вошли вакансии ведущего инженера-сметчика в строительной компании с зарплатой от 100 тыс. рублей и менеджера по связям с общественностью с зарплатой от 93 тыс. рублей.