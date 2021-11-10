Топ-5 востребованных вакансий РТ возглавили предложения в сфере строительства и логистики

В топ-5 самых востребованных и высокооплачиваемых сфер деятельности в Татарстане вошли предложения в сфере строительства, транспорта и логистики, а также промышленности. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.ru.

«Локдаун внес коррективы в ситуацию на рынке труда. Однако общее число вакансий в республике по сравнению с сентябрем не изменилось: снижение числа вакансий для офисных сотрудников, а также работников сферы услуг, искусства, развлечений и спорта компенсируется ростом числа вакансий в курьерской службе, транспортно-логистической отрасли, продуктовом ритейле», — сказано в сообщении.

На сегодняшний день работодатели Татарстана больше всего вакансий предлагают в строительстве (16%), транспорте и логистике (15%), промышленности и производстве (13%). В числе наиболее востребованных позиций в этих сферах — электромонтажника, машиниста, водителя грузового транспорта, слесаря, сварщика. В сфере продаж чаще всего требуются продавцы, кассиры и администраторы, а в сфере информационных технологий и телекома — программисты «1С», разработчики мобильных приложений, программисты JavaScript.