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1 июня 2021  09:29

Топ-3 рейтинга инвестпривлекательности заняли татарстанские ОЭЗ

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Журнал «Эксперт» опубликовал рейтинг инвестиционной привлекательности Особых экономических зон России. Три первых места достались татарстанским ОЭЗ.
Лидирующую позицию заняла ОЭЗ «Алабуга». На второе место авторы поместили КИП «Мастер». Замыкает тройку Технополис «Химград».
Кроме того, на 27-й строчке оказался индустриальный парк М7. 42-е место досталось парку «Челны». Еще один представитель республики –«Камские Поляны» - занял 99-е место.
В списке от Татарстана также такие технопарк, как «Вятка» (110-е место) и «Чистополь» (119-е).

Напомним, в начале года Особые экономические зоны Татарстана также заняли первые строчки в IV Национальном рейтинге ОЭЗ России, который был составлен Ассоциацией кластеров и технопарков России (АКИТ) совместно с Минэкономразвития РФ.

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