Топ-20 самых востребованных профессий года в Татарстане возглавили менеджеры и водители

Рэнкинг самых востребованных профессий на рынке труда России и Татарстана по итогам 2021 года составили эксперты сервиса HeadHunter. Его возглавили менеджеры по продажам и водители.

«По итогам года в тройку профессий — лидеров по количеству вакансий в России вошли водитель, менеджер по продажам и продавец в магазине. В Татарстане в топ-3 помимо менеджеров и водителей вошли инженеры», — отмечают аналитики сервиса.

Работодатели в этом году предложили менеджерам по продажам из республики 16 тыс. вакансий. Для водителей было размещено 11 тыс. предложений о работе. Количество вакансий для инженеров, продавцов и слесарей составляет по 5 тыс. для каждой из трех позиций.

При подготовке рэнкинга специалисты hh.ru проанализировали свыше миллиона вакансий, размещенных в течение 2021 года. При этом были учтены синонимы в названиях профессий.