Топ-15 строек 2024 года: Сказочный театр Камала, детский парк «Елмай» и платные трассы

Уходящий 2024 год прошел в Татарстане под эгидой «Большая стройка». Подготовили Казань к саммиту БРИКС, запустили движение по нескольким новым дорогам, о которых в республике мечтали долгие годы, достроили «ледяной дворец» театра Камала на озере Кабан. Рассказываем обо всех грандиозных стройках, которые завершили в этом году.





1. Новое здание театра им. Г. Камала

Фото: rais.tatarstan.ru

Новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала возвели в короткие сроки — стартовали в 2023 году, а уже к концу 2024 года объект получил ЗОС — заключение о соответствии. Этот документ говорит о технической готовности объекта к эксплуатации.

Возведение здания в столь короткий срок Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с журналистами назвал мировым рекордом. Он отметил, что это очень сложный, технологичный объект, для управления которым требуются соответствующие компетенции и навыки.

Здание театра Камала возвели на берегу озера Кабан, на пересечении улиц Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева. Оно напоминает «ледяной дворец», ведь для фасадов сооружения спроектировали уникальную конструкцию из тысячи стеклянных деталей. Интерьеры, по задумке архитекторов, ассоциируются с сундуком с сокровищами.

Новая площадка имеет четыре сцены: блэкбокс, цифровизованный, классический и «восточный» (круглый) залы.

Для зрителей театр распахнет двери в следующем году.

2. Горьковское шоссе, трасса «Большой Зеленодольск» и дорога в Иннополис

В один день в Татарстане дали старт движению по трем новым дорогам: обновленному Горьковскому шоссе, трассе «Большой Зеленодольск» и участку федеральной автомагистрали М-7 у Иннополиса. Первые два масштабных объекта избавили от ежедневных пробок на въезде в столицу Татарстане в часы пик.

Видео пресс-служба мэрии Казани

Горьковское шоссе стало одной из самых протяженных магистралей – 11,3 км. Движение организовано без светофоров. Здесь построили первую в республике трехуровневую развязку. Дорога существенно сократила время в пути до Зеленодольска.

3. Вознесенский тракт

В прошлом году в Казани в эксплуатацию ввели первый этап Вознесенского тракта от улицы Гвардейская до проспекта Победы. Буквально новогодним подарком городу стал запуск движения по второму этапу – от проспекта до федеральной трассы М7.

«Вознесенский тракт – это мечта наших предшественников. Он был заложен в Генплан еще в далеком 1969 году. 55 лет жители, руководители города и республики мечтали о том, что это случится», – сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Объект обошелся в 27 млрд рублей, около 80% денег было выделено из федерального и республиканского бюджетов, остальное составили частные инвестиции. Вознесенский тракт стал первой построенной с нуля вылетной магистралью в новейшей истории Казани.

Проезд по первому этапу – внутри города – будет бесплатным, по второму, который ведет за город – платным. Проезд обойдется в 90 рублей для автомобилей I категорией (в часы пик — 150 рублей). Для машин II категории стоимость составит 150 рублей, III категории — 250 рублей, IV категории — 350 рублей.

Пока дорога будет в тестовом режиме, плату до 11 января взимать не будут.

4. Дорога «Алексеевское — Альметьевск»

Накануне открыли платную трассу Алексеевское — Альметьевск. Ее проттяженность – 145 км. Это часть дороги Шали (М7) — Бавлы (М5), которая войдет в международный транспортный коридор «Европа — Западный Китай».

Время в пути из Алексеевского в Альметьевск при скорости 120 км/ч составит чуть более часа. По сравнению с дорогой Казань – Оренбург проезд по ней сэкономит от 50 минут до часа.

Она, как и платный участок Вознесенского тракта, построена с внушительной федеральной поддержкой и с участием частного инвестора.

«Дорога Алексеевское – Альметьевск имеет особую историю. Более 15 лет назад энтузиаст Фоат Комаров (советник генерального директора АО «СМП-Нефтегаз», – прим. Т-и) начал ее строить. Тогда мало, кто верил, что можно построить концессионную дорогу. И сегодня она построена. Она соединяет три федеральные трассы – М5, М7 и М12», – рассказал на открытии вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Проезд по платной магистрали Алексеевское — Альметьевск для автомобилей I категории составит 4,5 рубля за километр, для II категории — 6,75 рубля, для III категории — 9 рублей, для IV категории — 18 рублей. Пока дорога будет в тестовом режиме, плату взимать не будут.

5. Новый пассажирский перрон аэропорта «Казань»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К концу 2024 года торжественно открыли главный объект, который использовали для того, чтобы принимать самолеты гостей саммита БРИКС, — новый перрон международного аэропорта «Казань» им. Г. Тукая. До этого на пресс-конференции Рустам Минниханов отмечал, что маленький перрон, который был в аэропорту вызывал наибольшие опасения при подготовке к саммиту БРИКС. Это было, по словам Минниханова, «самое узкое место».

«Сегодня его вводим в эксплуатацию со всеми зданиями и сооружениями», — сказал Раис Татарстана на церемонии открытия объекта 26 декабря.

После ввода в эксплуатацию нового перрона аэропорт сможет разместить 33 широкофюзеляжных самолета, а до этого — только 12 аналогичных самолетов. Перрон будет находиться рядом с третьим терминалом, проектирование которого еще продолжается.

6. Обход Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через Каму

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане продолжали в этом году строить трассу М12. Ее частью стал обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Это скоростная четырехполосная автодорога протяженностью более 80 км. Трасса построена по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Приступили к строительству в 2022 году, а открыли — в декабре 2024 года. Движение по новой дороге запустил по видеосвязи Президент России Владимир Путин, а в церемонии открытия принимал участие Раис РТ Рустам Минниханов.

Дорогу очень долго ждали в Закамье. Во-первых, она уведет транспортный поток из Челнов – до этого момента все большегрузы, следующие транзитом, вынуждены должны везжать в Челны по дороге, которая построена прямо над ГЭС. Во-вторых, выход на трассу получил Нижнекамск, который до этого считался таким медвежьим углом. Городе уже напланировал строительство различных дорог с выездом на трассу.

7. Логистический терминал имени Дэн Сяопина

Логистический комплекс, строительство которого началось весной 2023 года, — это мощный логистический хаб. Он будет принимать грузы, компоненты из Китая и направлять в Поднебесную полимеры, произведенные на территории индустриального парка «Этилен-600». Объем инвестиций в проект превысил 50 млрд рублей.

Терминал им. Дэн Сяопина возвели в 7 км от Нижнекамска и 15 км от Набережных Челнов, а также в непосредственной близости от федеральной трассы М7 «Волга» и международного аэропорта «Бегишево».

Осенью 2024 года логистический комплекс в тестовом режиме принял состав из КНР с импортом, а затем состоялась отправка состава на экспорт.

8. Парк «Елмай» и общественные пространства

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Подарком жителям Казани ко Дню Республики стал новый детский парк «Елмай» на берегу Казанки. Он появился между экстрим-парком «Урам» и Национальной библиотекой, на территории, пустовавшей с 2012 года. Объект стал самым большим детским парком России.

Центр притяжения юных горожан — это уникальная детская площадка, где есть зоны для всех — от дошколят до подростков: водная игровая площадка, зона раскопок, а также холмы, гроты, мостки и многое другое. В парке «Елмай» создали «зеленый» лабиринт со смотровой площадкой, событийную зону с большой сценой, где бесплатно проходят вечеринки, показывают спектакли и организуют концерты. Также возвели павильон с кафе и детским книжным магазином, туда же можно прийти на творческие мастер-классы.

Видео: телеграм-канал Рустама Минниханова

Кстати, в 2024 году в Казани благоустроили 18 общественных пространств, что стало рекордным количеством для города. Например, обновлена площадь Тысячелетия у стен Казанского Кремля, запущены 56 плавающих фонтанов на Булаке, которые стали самым протяженным в России фонтанным комплексом с единой системой управления.

9. Мечети: казанские Аль-Марджани, Ак мәчет и Центральная мечеть в Альметьевске

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ

Преобразилась старейшая мечеть Казани — Аль-Марджани, которая с XVIII века ни на один день не закрывалась. Культовое сооружение возводили татарские мастера по личному разрешению императрицы Екатерины II в 1766–1770 годах. В советские времена она оставалась единственной работающей мечетью в городе.

Ремонт длился около года в два этапа. Сначала провели усиление всех конструкций, включая ремонт трещин на сводах и фасадах мечети, усиление минарета и ремонт кровли. Заменили системы вентиляции, отопления, кондиционирования, обновили водопровод и сети электроснабжения. Затем фасадам вернули исторический облик в барочном стиле, восстановили декор, окна и изделия декоративно-художественного металла.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2024 году в Казани отреставрировали историческую Ново-Слободскую мечеть, она же «Ак мәчет». Культовое сооружение построили в 1801–1805 годах. В разное время в здании располагались клуб меховщиков, школа, административные помещения меховой фабрики. Верующим мечеть возвратили в 2002 году, но до осени 2024 года она была единственной недействующей исторической мечетью в Казани.

«Совместными усилиями удалось отреставрировать эту прекрасную мечеть. После почти векового безмолвия в ее стенах вновь звучит азан. Уверен, что эта мечеть станет центром притяжения для паломников и туристов», — сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Альметьевске обновили Центральную мечеть имени Ризаэтдина Фахретдина и открыли ее на Курбан-байрам. Фасад культового сооружения получил световые вставки, ночью освещающие улицу, его купол стал на два метра выше. Вокруг — просторная площадь с малыми архитектурными формами, озеленением и террасой.

Культовое сооружение не только изменилось внешне, но и приросло еще одним большим помещением, выполненным в виде стилобата. В нем планируется организовать общественное пространство с кафе и зоной ритуальных услуг.

«Эта мечеть — пример не только для Татарстана, но и для всей России. Это настоящий исламский центр. В дальнейшем планируется обновить здание медресе, расположенное рядом. Благодарю всех тех, кто принял участие в ремонте мечети, внес свой вклад в это благое дело», — сказал на открытии Раис Татарстана.

10. Самая большая поликлиника Казани и уникальная для России

Фото: tatarstan.er.ru

В России еще нет поликлиники, где были бы совмещены детская и взрослая части — первая появится в Казани, а точнее в ЖК «Салават Купере». Она также станет самым крупным медучреждением первичного звена в городе. Поликлиника в «Салават Купере» будет обслуживать 60 тыс. человек.

Это трехэтажное здание площадью почти 12 тыс. кв. метров, где также появятся дневные стационары, зона профилактических осмотров, женская консультация, травматологический пункт, инфекционное отделение и станция скорой помощи. Открытие ожидается завтра.

11. Перинатальный центр

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году открыли еще один знаковый для здравоохранения Татарстана объект. Принимать самые тяжелые роды, проводить сложнейшие операции женщине и ее еще не родившемуся малышу теперь могут в новом перинатальном центре при Казанской больнице №7.

В перинатальном центре помогают беременным женщинам из группы высокого риска и принимают самые сложные роды. Новый центр обслуживает Казань и близлежащие районы республики.

12. Этиленовый комплекс ЭП-600

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Важным событием в промышленности республики стало строительство нефтехимического комплекса ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме».

Инвестиции в проект составили около 200 млрд рублей. Производство уже работает в пуско-наладочном режиме, на него подано сырье и ожидается получение первой продукции.

Комплекс позволит вдвое увеличить мощности «Нижнекамскнефтехима» по производству этилена и его производных. Это важно для всей России условиях растущего внутреннего спроса и снижения импортных поставок производных продуктов.

13. Обновление ул. Баумана и казанских дорог перед саммитом БРИКС

Фото: © «Татар-информ»

Перед октябрьским саммитом БРИКС Казань превратилась в одну большую стройку, но мировое событие дало городу возможность поднять на более высокий уровень городскую инфраструктуру.

На благоустройство города из бюджета Татарстана выделили 8 млрд рублей. За этот год в Казани отремонтировали 29 дорог. Главная пешеходная улица — улица Баумана преобразилась. На ней переложили брусчатку, появились зеленые зоны и новые скамейки для отдыха.

14. Башни-гостиницы на берегу Казанки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году на берегу Казанки, рядом с мостом «Миллениум» появились две из пяти башен. Это лишь первая очередь многофункционального гостинично-офисного комплекса.

Одна из башен будет высотой 100 м, остальные — 65 метров. В высотках появятся четырех и пятизвездочные гостиницы, а также офисы и апартаменты.

15. Школы, детские сады и благоустройство по программе «Наш двор»

К началу нового учебного года 2024-2025 годов в Казани открыли новый естественно-научный лицей №95 в жилом комплексе «Весна-2» Советского района Казани. Он рассчитан на 1,5 тыс. мест.

«Отдельные слова благодарности Раису нашей республики за то, что в таком красивом микрорайоне, как „Весна», появилась не просто школа, а школа с бассейном, где дети будут учиться плавать и укреплять свое здоровье», – сказал на открытии школы мэр Казани Ильсур Метшин.

За год в Татарстане построили десять детских садов, семь из которых уже ввели в эксплуатацию. Также построили восемь школ, три учебных корпуса на 9,8 тыс. мест. Кроме того, проведен капремонт на 236 объектах. В основном это пищеблоки, школы, детские сады.

Программа «Наш двор» действует в Татарстане с 2020 года по решению Раиса РТ Рустама Минниханова. С тех пор по всей республике благоустроили свыше 4,3 тыс. дворов.

В 2024-м отремонтировали 835 дворов на 10 млрд рублей. Остается отремонтировать 1550 дворов, и программа будет завершена.