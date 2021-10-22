Топ-10 вакансий «на удаленке» в Татарстане возглавили IT-разработчики и менеджеры по продажам с зарплатой до 240-250 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

«С начала октября для соискателей Татарстана было опубликовано почти 3 тыс. предложений с удаленным форматом работы в самых разных сферах. Больше всего таких вакансий опубликовано для административного персонала, в сфере продаж, консультирования, IT и маркетинга», — сказано в сообщении.

Самые высокие зарплаты «на удаленке» предлагаются Frontend разработчику (от 140 до 240 тыс. рублей в месяц), менеджеру по продажам (от 50 до 250 тыс. рублей в месяц) и старшему performance—маркетологу (от 120 до 160 тыс. рублей в месяц). Гидрометеорологи при этом могут заработать до 120 тыс. рублей в месяц, а авторы студенческих работ по бухучету — до 100 тыс. рублей.