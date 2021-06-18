Топ-10 самых высокооплачиваемых профессий в России возглавили IT-управленцы

Самый высокий доход в России у технического директора в сфере IT. В среднем такому специалисту российские работодатели предлагают 183 тыс. рублей в месяц. Таковы данные рейтинга профессий с самыми высокими средними зарплатами в нашей стране, опубликованные сервисом Работа.ру.

«Уровень заработной платы для технического директора начинается от 135 тыс. рублей и может достигать 327 тыс. рублей. В обязанности такого специалиста входит контроль процесса разработки проектов, оптимизация производственных процессов и сопровождение внедрения нового ПО, а также подготовка технических документов и общение с заказчиком», — сказано в сообщении.

Кроме того, высокий доход в сфере IT доступен Go разработчику. В России такому сотруднику готовы платить в среднем 165 тыс. рублей. Возможный доход для специалиста составляет от 90 тыс. до 290 тыс. рублей. Продакт-менеджер в нашей стране может заработать в среднем 156 тыс. рублей. В числе его должностных обязанностей формирование стратегии развития продукта, обеспечение роста продуктовых метрик, составление стратегического плана проекта и управление командой разработки.

Одна из самых высокооплачиваемых профессий в сфере управления персоналом — генеральный директор. Работодатели ему готовы предложить в среднем 150 тыс. рублей. Такому специалисту необходимо руководить финансовой деятельностью компании, принимать решение по кадровым вопросам, заниматься стратегическим планированием и обеспечивать соблюдение законодательства.

Высокооплачиваемые профессии также представлены в сфере дизайна и производства. Так, продуктовый дизайнер в среднем может рассчитывать на доход в 118 тыс. рублей, а главный инженер может в среднем заработать 99 тыс. рублей.

В сфере юриспруденции высокая заработная плата доступна патентному поверенному и составляет в среднем 94 тыс. рублей в месяц. Такой же средний доход доступен каменщику. Уровень заработной платы для представителя этой специальности начинается от 50 тыс. рублей и может достигать 138 тыс. рублей.