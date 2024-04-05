«Тонут машины и дачи»: как разные районы Татарстана страдают от паводка

В связи с активным паводком в Татарстане, 4 апреля вода на больших реках резко поднялась и пробралась к жилым домам. Причем подтопление в Бугульминском районе привело к трагедии – гибели 10-летнего мальчика.

В тот день ребенок играл около реки Солояз в поселке Подгорный. Потом он исчез из виду. Его тело потом вытащили спасатели – нашли в двух метрах от берега.

Из-за паводка пострадал и ЖК «Притяжение» в Набережных Челнах. Там затопило автодороги так, что нельзя проехать даже на машине, не то что пешком. Из воды транспорт приходится вытаскивать сотрудникам МЧС. На данный момент служба устанавливает собственников «затонувших» авто, а сами «легковушки» перевозят в безопасное место, пишет ТНВ.

В Тукаевском районе в «водный плен» попало СНТ «Отделочник»: там полностью ушли под воду четыре улицы. Чтобы эвакуировать людей затопленных дач, на место пришлось выехать спасателям.

В Азнакаевском районе в результате паводка затопило мост через реку Ик. Жителей уже попросили изменить свои маршруты и пользоваться, например, мостом Муслюмово или Октябрьским мостом.