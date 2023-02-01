Тонны соли и силоса: стало известно, чем угощают зимой в «лесных столовых» Татарстана

В полях и лесах Татарстана этой зимой организовано более 33 тыс. мест для подкормки диких животных. Для сохранения численности в зимний период необходимо регулярно подкармливать зайцев, кабанов, тетеревов, куропаток и оленей. Об этом «Татар-информу» рассказали в Госкомитете РТ по биоресурсам.

«Подкормка проводится во всех районах республики. В полях и лесах расположено около 1,4 тыс. солонцов для лосей, более 800 кормушек для косуль, 9,5 тыс. солонцов для зайцев, 8 тыс. кормовых площадок для зайцев-русаков, 2,2 тыс. кормовых площадок для зайцев-беляков, 7,2 тыс. порхалищ для серых куропаток, 2,5 тыс. гнезд для уток, 1,6 тыс. кормовых площадок для боровой дичи», — сообщили в пресс-службе госкомитета.

Специалисты выкладывают в «лесных столовых» различные виды кормов. Это сено, заготовленные в летний период древесные веники, снопы зерновых, зерно, зерноотходы, картофель, свекла и солонцы. Для животных заранее было заготовлено более 2,3 тыс. тонн зерновых, около 400 тонн корнеплодов, солома, силос, примерно тонн соли и более 8 тыс. тонн веточного корма.

Диких животных подкармливают в охотничьих угодьях республики охотпользователи, а на территории общедоступных охотничьих угодий — специалисты Госкомитета Татарстана по биоресурсам и охотники. Подкормка проводится независимо от погодных условий с октября по март. Однако в период аномальных холодов такая работа ведется в усиленном режиме.

«В это период ответственные люди чаще посещают места подкормки и следят, чтобы корм в кормушках был постоянно, прокладывают тропы», — подчеркнули в пресс-службе.

Согласно данным специалистов Госкомитета РТ по биоресурсам, дикие животные приспособлены к обитанию в естественной природной среде и не нуждаются в какой-либо помощи. В период длительных холодов одни впадают в спячку, другие мигрируют в южном направлении. Оставшиеся зимовать звери способны самостоятельно найти себе пропитание.

«Но если зимой не проявлять заботу о животных, то будут наблюдаться естественные ежегодные колебания их численности, зависящие от природных условий и антропогенного воздействия. Поэтому в холодную пору отдельных животных необходимо регулярно подкармливать», — резюмировали в пресс-службе.

«Лесные столовые» на территории Татарстана будут работать вплоть до наступления весны.