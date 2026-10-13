«Тонкий, ранимый»: Наташа Королева рассказала, каким запомнила Сергея Соседова

Певица Наташа Королева рассказала о переживаниях после смерти музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова. В подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv она призналась, что до сих пор не может смириться с произошедшим, и назвала журналиста ярким, талантливым и по-настоящему уникальным человеком.

«Мы до сих пор находимся в шоке. Ой, Серега был, конечно, потрясающим, невероятным, уникальным и штучным. С ним произошла такая нелепая случайность», – сказала она.

Певица отметила, что Соседов отличался тонким характером, ранимостью, эрудицией и глубокими знаниями об истории российской эстрады. Королева вспомнила, что с ним было интересно общаться, поскольку он знал множество историй о коллегах и мог поделиться подробностями, которые не были известны окружающим.

При этом отношения Королевой и Соседова не всегда складывались без разногласий. Однажды они поспорили за кулисами одного из проектов. По словам певицы, критик симпатизировал исполнительнице Азизе и, на ее взгляд, слишком высоко оценивал ее выступления.

«Сережа, ну это некрасиво. Как бы ты необъективен, а ты не имеешь права быть необъективен, потому что все-таки к твоему мнению очень прислушиваются. Тебе доверяют, тебе верят», – вспомнила Королева.

Несмотря на споры, артистка вспоминает журналиста с теплотой. На один из дней рождения она подарила ему несколько рубашек, чтобы он мог подобрать подходящие варианты к своим сценическим образам.

Королева также рассказала, что в последнее время Соседов переживал подъем и радовался переменам во внешности. После операции он сделал волосы и, как вспоминает певица, буквально летал от счастья. Ей казалось, что для телеведущего наступил звездный час. Поэтому произошедшая трагедия стала особенно неожиданной.

«Он прям летал на крыльях, вот он не ходил, а летал, и вот летел и поскользнулся», – заключила певица.

О смерти Сергея Соседова стало известно 23 сентября 2026 года. Журналисту и телеведущему было 58 лет. Он упал с лестницы, полученная травма привела к отеку мозга.

Соседов работал журналистом и музыкальным критиком, писал о музыке и приобрел широкую известность благодаря прямым и эмоциональным оценкам артистов на телевидении.