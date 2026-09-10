Тонгья вернулся в расположение «Генчлербирлиги» после медосмотра для «Рубина»

Фото: juventus.com

Переход итальянского полузащитника Франко Тонгьи в казанский «Рубин» вновь оказался под вопросом. По информации турецких СМИ, 24-летний хавбек вернулся в расположение «Генчлербирлиги» после прохождения медосмотра в Анталии, который был организован принимающей стороной. Переговоры между клубами продолжаются, однако камнем преткновения стал вопрос об авансе представителю игрока.

Тонгья — воспитанник «Ювентуса», в 2021 году «Марсель» покупал его за 8 миллионов евро. В прошлом сезоне он провёл 28 матчей в чемпионате Турции, забив пять голов и отдав пять результативных передач. Его контракт с «Генчлербирлиги» рассчитан до лета 2027 года.

Ранее «Рубин» уже согласовал с турецким клубом трансфер за 1,8 млн евро, а с самим игроком — четырёхлетний контракт с зарплатой около 800 тысяч евро за сезон. Однако сделка сорвалась из-за сомнений футболиста и его семьи относительно переезда в Россию . После срыва перехода Ивана Олейникова в ЦСКА казанцы активизировали переговоры по Тонгье, улучшив предложение.

Сегодня в полночь в России закрывается трансферное окно.