«Томский хамон, пармезан из Кирово-Чепецка»: тренер Ячанов высказался об импортозамещении

Бывший голкипер «Ак Барса», тренер вратарей «СКА-Нева» Дмитрий Ячанов в интервью «Татар-информу» высказался на тему импортозамещения продуктов и заявил, что предпочитает рыбачить в Санкт-Петербурге, а не в Финляндии.

«У нас в Ленинградской области рыбалка никак не хуже, чем в Финляндии, это 100 процентов! И пейзажи, и рыба – все у нас отлично, очень все похоже, да и регионы соседние. Уже и не рвусь в Финляндию, честно говоря, обиделся на них.

В Карелии невероятно красивая природа с отличными местами для рыбалки и с хорошими местами для проживания, и никаких виз не надо. Сколько рек, озер — Ладожское, Онежское. Никакой Финляндии не надо!» — заявил Ячанов.

Также он положительно высказался о импортозамещении продуктов в условиях западных санкций.

В процессе импортозамещения появилась масса отечественных производителей, скажем, сыра. У нас в Питере огромный выбор: что выходцы из Италии стали у нас работать, что наши ребята делают отличные вещи! С продуктами точно никаких проблем, упомяну томский хамон, пармезан из Кирово-Чепецка. Все у нас есть!» — подчеркнул Ячанов нашему изданию.

Напомним, что Дмитрий Ячанов является чемпионом России 1998 года в составе «Ак Барса». Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с бывшим вратарем казанского клуба.