Томская область проведет федеральный Сабантуй в 2027 году

Губернатор Томской области Владимир Мазур и заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев провели рабочую встречу, на которой обсудили взаимодействие регионов в сфере культуры, туризма и экономики. Об этом сообщил пресс-центр Администрации Томской области.

В рамках визита стороны провели заседание организационного комитета по подготовке к федеральному празднику Сабантуй, который состоится в Томске в 2027 году. Проведение этого мероприятия в регионе, где проживают представители более 140 национальностей, связано с объявленным в России Годом единства народов.

Владимир Мазур подчеркнул значимость культурного наследия для многонационального народа страны. Он отметил, что в Томской области завершается капитальный ремонт Центра татарской культуры, который развивает творческие коллективы и открыт для всех. Также регион развивает татарское подворье в сельском парке «Околица», пользующееся популярностью у гостей в любое время года.

Подготовка к Сабантую ведётся совместно с Центром татарской культуры, Национально-культурной автономией татар и представителями Республики Татарстан. Планируется, что праздник пройдёт в конце июня или первой половине июля 2027 года и будет включать как основную, так и детскую программу, национальные торговые ряды и площадки для игр.

Губернатор также выразил уверенность, что укрепление культурных связей с Татарстаном будет способствовать развитию экономического сотрудничества, в том числе в научно-образовательной сфере и поставках томской промышленной продукции для предприятий республики.