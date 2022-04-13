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Спорт
13 апреля 2022  11:08
Артур Халилуллов

Томи Лямся покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»

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Финский специалист Томи Лямся на сегодняшней пресс-конференции объявил, что покидает уфимский «Салават Юлаев».

 «Я не останусь в «Салавате». Я провел пять лет в Уфе, это были хорошие и долгие пять лет. Сейчас нужно остановиться и подумать, что будет дальше», — заявил Лямся.

Финский тренер вошел в тренерский штаб «Салавата Юлаева» в 2017-м году, а в 2020-м был назначен главным тренером башкирского клуба после увольнения Николая Цулыгина, который в итоге вошел в тренерский штаб финна.

Ранее в «Салавате Юлаеве» подвели итоги выступления башкирской команды в сезоне. Напомним, уфимская команда проиграла серию (2-4) челябинскому «Трактору» в полуфинале Восточной конференции плей-офф КХЛ.

#салават юлаев #хоккей #кхл #башкирия #уфа
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