«Толковых берем в салютную группу»: школьников РТ задействуют в открытии памятных досок

Семнадцать мемориальных досок Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы появилось в минувшем году на зданиях сельских школ и районных администраций Татарстана благодаря грантовому проекту «Имена героев». Его инициировал и реализовал филиал Национального музея Татарстана в Казанском Кремле —Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941–1945 годов — совместно с военно-патриотическим отрядом «Легион» и при поддержке Российского военно-исторического общества.

Важным нюансом задумки установить памятные доски героям Великой Отечественной войны и других войн первой половины ХХ века стало привлечение сегодняшних учеников этих школ не просто к присутствию на церемонии открытия, но к непосредственному участию в ней.

Фото предоставлено Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны

«Мы выбрали такой формат мероприятия — “Марш в прошлое”. Оно однодневное, мы привозим форму, детей переодеваем, в течение дня они с нами занимаются — проходят небольшой курс молодого бойца. Это строевая подготовка, небольшая тактическая подготовка, иногда для ребят постарше выдаем тренировочные штыки, проводим штыковой бой, они учатся изготавливаться к бою, стреляют (мы привозим винтовки). Это проходит за день до открытия мемориальной доски. Потом из них самых толковых мы берем в салютную группу, с которой они и участвуют в открытии, давая залпы. Другая часть школьников стоит в это время в почетном карауле. Для них благодаря такому это мероприятие тем более запоминается — они стоят на виду у всех», — рассказал «Татар-информу» директор Музея-мемориала Великой Отечественной войны Александр Александров.

Увековечивают мемориальными досками имена тех, кто когда-то учился именно в этих сельских школах или жил в близлежащих населенных пунктах. На фасаде одной из школ открыли сразу две памятные доски, одну доску разместили на здании администрации сельского поселения (в этом населенном пункте нет школы).

Фото предоставлено Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны

Реализовывать задуманное начали еще в ноябре 2022 года. Тогда на здании Васильевской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Николая Волостнова появилась мемориальная табличка в честь него же. Родившийся в 1926 году в деревне Ивановское Свияжского кантона Татарской АССР Николай Волостнов был призван в Красную армию по достижении 17 лет и погиб уже на исходе войны в апреле 1945 года в бою у населенного пункта Гаутен (ныне поселок Путилово Калининградской области), будучи командиром расчета станкового пулемета 2-го батальона 82-го гвардейского стрелкового полка.

В декабре 2022 года мемориальные таблички появились в двух школах Арского района Татарстана: в Апазовской школе в деревне Апазово — Герою Советского Союза, командиру отделения 19-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона Степного фронта, сержанту Накипу Сафиевичу Сафину и в Новокишитской школе деревни Новый Кишит — Герою Советского Союза, гвардии генерал-майору Ганию Бекиновичу Сафиуллину. А также в Камско-Устьинской кадетской школе-интернате имени Героя Советского Союза Михаила Чиркова — Михаилу Алексеевичу Чиркову (1897–1945), телефонисту 167-го гвардейского легкого артиллерийского полка 3-й гвардейской легкой артиллерийской бригады 1-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва Резерва Главного командования.

Фото предоставлено Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны

За минувший 2023 год мемориальные таблички были установлены в школе №9 с углубленным изучением отдельных предметов в селе Прости Нижнекамского района — Герою Советского Союза Никите Фадеевичу Кайманову (он был старшим лейтенантом, начальником отделения боевой подготовки 80-го погранотряда Карело-Финского пограничного округа) и в Мензелинском районе — целых шесть табличек.

Таблички размещены на школе №1 Мензелинска — Героям Советского Союза Самуилу Михайловичу Тапикову (артиллеристу, начальнику разведки дивизиона, погибшему в бою в феврале 1945 года) и участнику советско-финской войны 1939–1940 годов, командиру танка Борису Александровичу Винокурову (1915–1940); в селе Старая Матвеевка на здании Матвеевской общеобразовательной школы — Герою Советского Союза Василию Николаевичу Гордову. Гвардии генерал-полковник был расстрелян за послевоенную критику власти, но реабилитирован после смерти Сталина. А также в селе Коноваловка на здании Коноваловской школы имени Горячева — полному кавалеру ордена Славы, разведчику Алексею Андреевичу Горячеву. Сержант участвовал в 11 разведывательно-диверсионных операциях в тылу врага, с его участием было захвачено более 80 контрольных пленных. Кроме того, на здании администрации сельского поселения деревни Верхние Юшады была открыта мемориальная табличка полному кавалеру ордена Славы, участнику советско-финской войны 1939–1940 годов, связному и разведчику Великой Отечественной войны, погибшему в бою весной 1945 года Никите Васильевичу Фролову, а на здании Кадряковской школы в деревне Ямаково — Герою Советского Союза Фахрази Галиевичу Галиеву (1912–1997), отличившемуся при форсировании Днепра в 1943 году.

В Альметьевском районе были установлены две мемориальные таблички: на Калейкинской школе в селе Калейкино — Герою Советского Союза, артиллеристу Никите Евдокимовичу Токарликову, который погиб в бою в 1944-м, и на школе села Тайсуганово — полному кавалеру ордена Славы, наводчику зенитно-пулеметной роты 54-й гвардейской бригады Гарафутдину Салахутдиновичу Салахутдинову (1920–1975).

Фото предоставлено Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны

В Аксубаевском районе памятную табличку Герою Советского Союза Григорию Григорьевичу Романову (1907–1987) установили в селе Кривоозерки на здании местной школы его же имени. В годы войны он был командиром огневого взвода 128-го гвардейского стрелкового полка 44-й гвардейской Барановичской стрелковой дивизии (105-го стрелкового корпуса 65-й армии 1-го Белорусского фронта) в звании гвардии старшего лейтенанта. Участвовал в боях за город Ржев, в освобождении Ростовской области в 1942 году, в боях за города Миллерово и Красный Лиман, в освобождении Днепропетровска в 1943 году, в боях севернее города Мозыря, в Белорусской операции, в том числе в освобождении городов Бобруйск, Барановичи и Беловеж, в освобождении Польши, в форсировании реки Нарев и в боях на плацдарме в 1944 году.

В Муслюмовском районе мемориальная табличка появилась на здании школы в селе Русский Шуган. Она напоминает о Герое Советского Союза Петре Алексеевиче Днепрове. Он был заместителем командира танкового батальона 44-й гвардейской танковой бригады 11-го гвардейского танкового корпуса 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши. В январе 1945 года разведывательный отряд под командованием Днепрова вышел к реке Пилица. Был найден брод, благодаря которому основные силы бригады переправилась неожиданно для противника. В ходе боя за город Лович отряд Днепрова захватил заминированный мост через реку Взура, что поспособствовало успешному продвижению частей корпуса вперед. Войну Днепров закончил в звании майора.

Фото предоставлено Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны

В Сармановском районе в селе Александровка установлена табличка на местной школе Герою Советского Союза Александру Афанасьевичу Казакову (1917–1950). Командир батальона 787-го стрелкового полка (222-я стрелковая дивизия 33-й армии) особо отличился в ходе Могилевской наступательной операции на территории Беларуси. Участвовал в форсировании рек Проня и Днепр.

В Черемшанском районе Татарстана мемориальная табличка установлена в честь Героя Советского Союза Бари Габрахмановича Габдрахманова (1912–1944). Она появилась в селе Карамышево на здании местной школы. Габдрахманов был наводчиком орудия 233-го гвардейского артиллерийского полка 95-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта.

Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941–1945 годов будет продолжать установку памятных табличек героям прошлого, уделяя внимание тому, чтобы они были исполнены как на русском, так и на татарском языке. Как акцентировал Александр Александров, звание Героя Советского Союза было присвоено 185 бойцам из Татарстана. Но в память о большинстве из них до сих пор не установлены мемориальные таблички.