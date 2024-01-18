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«Толковых берем в салютную группу»: школьников РТ задействуют в открытии памятных досок
Семнадцать мемориальных досок Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы появилось в минувшем году на зданиях сельских школ и районных администраций Татарстана благодаря грантовому проекту «Имена героев». Его инициировал и реализовал филиал Национального музея Татарстана в Казанском Кремле —Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941–1945 годов — совместно с военно-патриотическим отрядом «Легион» и при поддержке Российского военно-исторического общества.
Важным нюансом задумки установить памятные доски героям Великой Отечественной войны и других войн первой половины ХХ века стало привлечение сегодняшних учеников этих школ не просто к присутствию на церемонии открытия, но к непосредственному участию в ней.
«Мы выбрали такой формат мероприятия — “Марш в прошлое”. Оно однодневное, мы привозим форму, детей переодеваем, в течение дня они с нами занимаются — проходят небольшой курс молодого бойца. Это строевая подготовка, небольшая тактическая подготовка, иногда для ребят постарше выдаем тренировочные штыки, проводим штыковой бой, они учатся изготавливаться к бою, стреляют (мы привозим винтовки). Это проходит за день до открытия мемориальной доски. Потом из них самых толковых мы берем в салютную группу, с которой они и участвуют в открытии, давая залпы. Другая часть школьников стоит в это время в почетном карауле. Для них благодаря такому это мероприятие тем более запоминается — они стоят на виду у всех», — рассказал «Татар-информу» директор Музея-мемориала Великой Отечественной войны Александр Александров.
Увековечивают мемориальными досками имена тех, кто когда-то учился именно в этих сельских школах или жил в близлежащих населенных пунктах. На фасаде одной из школ открыли сразу две памятные доски, одну доску разместили на здании администрации сельского поселения (в этом населенном пункте нет школы).
Реализовывать задуманное начали еще в ноябре 2022 года. Тогда на здании Васильевской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Николая Волостнова появилась мемориальная табличка в честь него же. Родившийся в 1926 году в деревне Ивановское Свияжского кантона Татарской АССР Николай Волостнов был призван в Красную армию по достижении 17 лет и погиб уже на исходе войны в апреле 1945 года в бою у населенного пункта Гаутен (ныне поселок Путилово Калининградской области), будучи командиром расчета станкового пулемета 2-го батальона 82-го гвардейского стрелкового полка.
В декабре 2022 года мемориальные таблички появились в двух школах Арского района Татарстана: в Апазовской школе в деревне Апазово — Герою Советского Союза, командиру отделения 19-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона Степного фронта, сержанту Накипу Сафиевичу Сафину и в Новокишитской школе деревни Новый Кишит — Герою Советского Союза, гвардии генерал-майору Ганию Бекиновичу Сафиуллину. А также в Камско-Устьинской кадетской школе-интернате имени Героя Советского Союза Михаила Чиркова — Михаилу Алексеевичу Чиркову (1897–1945), телефонисту 167-го гвардейского легкого артиллерийского полка 3-й гвардейской легкой артиллерийской бригады 1-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва Резерва Главного командования.
За минувший 2023 год мемориальные таблички были установлены в школе №9 с углубленным изучением отдельных предметов в селе Прости Нижнекамского района — Герою Советского Союза Никите Фадеевичу Кайманову (он был старшим лейтенантом, начальником отделения боевой подготовки 80-го погранотряда Карело-Финского пограничного округа) и в Мензелинском районе — целых шесть табличек.
Таблички размещены на школе №1 Мензелинска — Героям Советского Союза Самуилу Михайловичу Тапикову (артиллеристу, начальнику разведки дивизиона, погибшему в бою в феврале 1945 года) и участнику советско-финской войны 1939–1940 годов, командиру танка Борису Александровичу Винокурову (1915–1940); в селе Старая Матвеевка на здании Матвеевской общеобразовательной школы — Герою Советского Союза Василию Николаевичу Гордову. Гвардии генерал-полковник был расстрелян за послевоенную критику власти, но реабилитирован после смерти Сталина. А также в селе Коноваловка на здании Коноваловской школы имени Горячева — полному кавалеру ордена Славы, разведчику Алексею Андреевичу Горячеву. Сержант участвовал в 11 разведывательно-диверсионных операциях в тылу врага, с его участием было захвачено более 80 контрольных пленных. Кроме того, на здании администрации сельского поселения деревни Верхние Юшады была открыта мемориальная табличка полному кавалеру ордена Славы, участнику советско-финской войны 1939–1940 годов, связному и разведчику Великой Отечественной войны, погибшему в бою весной 1945 года Никите Васильевичу Фролову, а на здании Кадряковской школы в деревне Ямаково — Герою Советского Союза Фахрази Галиевичу Галиеву (1912–1997), отличившемуся при форсировании Днепра в 1943 году.
В Альметьевском районе были установлены две мемориальные таблички: на Калейкинской школе в селе Калейкино — Герою Советского Союза, артиллеристу Никите Евдокимовичу Токарликову, который погиб в бою в 1944-м, и на школе села Тайсуганово — полному кавалеру ордена Славы, наводчику зенитно-пулеметной роты 54-й гвардейской бригады Гарафутдину Салахутдиновичу Салахутдинову (1920–1975).
В Аксубаевском районе памятную табличку Герою Советского Союза Григорию Григорьевичу Романову (1907–1987) установили в селе Кривоозерки на здании местной школы его же имени. В годы войны он был командиром огневого взвода 128-го гвардейского стрелкового полка 44-й гвардейской Барановичской стрелковой дивизии (105-го стрелкового корпуса 65-й армии 1-го Белорусского фронта) в звании гвардии старшего лейтенанта. Участвовал в боях за город Ржев, в освобождении Ростовской области в 1942 году, в боях за города Миллерово и Красный Лиман, в освобождении Днепропетровска в 1943 году, в боях севернее города Мозыря, в Белорусской операции, в том числе в освобождении городов Бобруйск, Барановичи и Беловеж, в освобождении Польши, в форсировании реки Нарев и в боях на плацдарме в 1944 году.
В Муслюмовском районе мемориальная табличка появилась на здании школы в селе Русский Шуган. Она напоминает о Герое Советского Союза Петре Алексеевиче Днепрове. Он был заместителем командира танкового батальона 44-й гвардейской танковой бригады 11-го гвардейского танкового корпуса 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши. В январе 1945 года разведывательный отряд под командованием Днепрова вышел к реке Пилица. Был найден брод, благодаря которому основные силы бригады переправилась неожиданно для противника. В ходе боя за город Лович отряд Днепрова захватил заминированный мост через реку Взура, что поспособствовало успешному продвижению частей корпуса вперед. Войну Днепров закончил в звании майора.
В Сармановском районе в селе Александровка установлена табличка на местной школе Герою Советского Союза Александру Афанасьевичу Казакову (1917–1950). Командир батальона 787-го стрелкового полка (222-я стрелковая дивизия 33-й армии) особо отличился в ходе Могилевской наступательной операции на территории Беларуси. Участвовал в форсировании рек Проня и Днепр.
В Черемшанском районе Татарстана мемориальная табличка установлена в честь Героя Советского Союза Бари Габрахмановича Габдрахманова (1912–1944). Она появилась в селе Карамышево на здании местной школы. Габдрахманов был наводчиком орудия 233-го гвардейского артиллерийского полка 95-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта.
Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941–1945 годов будет продолжать установку памятных табличек героям прошлого, уделяя внимание тому, чтобы они были исполнены как на русском, так и на татарском языке. Как акцентировал Александр Александров, звание Героя Советского Союза было присвоено 185 бойцам из Татарстана. Но в память о большинстве из них до сих пор не установлены мемориальные таблички.
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