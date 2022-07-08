«Только вперед!»: из Татарстана на полигон отправился первый именной батальон «Алга»

На полигон в Оренбургскую область из Татарстана отправился первый батальон «Алга». В его ряды после тщательного отбора попали лучшие из лучших – ребята со всей республики, которые без колебаний решили встать на защиту Родины. Как в Казани провожали первый батальон: подробности – в репортаже «Татар-информа».

С самого утра в Казани собрались десятки добровольцев со всего Татарстана. Это те ребята, которые прошли тщательный отбор и пополнили ряды батальона «Алга» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

С самого утра в Казани собрались десятки добровольцев со всего Татарстана. Это те ребята, которые прошли тщательный отбор и пополнили ряды батальона «Алга». На сборы понадобилось несколько часов: добровольцам выдали всю необходимую экипировку, бронежилеты и шлем, два вида формы, ботинки и многое другое. Отправка батальона из Татарстана состоялась сегодня вечером.

«Была проведена большая медийная кампания. Каждый кандидат на контрактную службу был тщательно проверен на наличие судимости и других отрицательных характеристик. Каждый прошел медосмотр, тестирование. Всем добровольцам объяснили, где и чем они будут заниматься, рассказали о том, какое будет денежное довольствие и какие сроки заключения контракта. Сегодня мы проводим первую отправку батальона», – рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков.

Евгений Токмаков: «Каждый кандидат на контрактную службу был тщательно проверен на наличие судимости и других отрицательных характеристик. Каждый прошел медосмотр, тестирование» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Как рассказал офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Рустам Сафиуллин, в течение месяца добровольцы будут проходить обучение на полигоне, который находится в Оренбургской области. Там ребята будут вспоминать и совершенствовать свои навыки в стрельбе, проходить боевое слаживание и изучать новую технику. Только после этого контрактники отправятся к месту службы.

«Здесь собраны военнослужащие, которым в основном более 35 лет. У них богатый жизненный опыт и за плечами служба в горячих точках. Настроение у всех приподнятое. Они все готовы получать новые навыки, знания. Думаю, что после обучения на полигоне все новобранцы будут готовы к выполнению любых боевых задач», – сказал Рустам Сафиуллин.

Рустам Сафиуллин: «Здесь собраны военнослужащие, которым в основном более 35 лет. У них богатый жизненный опыт и за плечами служба в горячих точках. Настроение у всех приподнятое» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«А кто, если не я, встанет на защиту Родины?»

40-летний Алексей отправляется на службу не один. С ним в «компании» – родной брат и двоюродный братишка.

Вопрос о том, идти ли добровольцами, у ребят не возникал. Они точно знали – нужно помочь нашим ребятам на фронте.

Лица контрактников были закрыты балаклавами, но даже по глазам стало понятно: перед нами настоящие бойцы.

Первым слово взял Алексей. Он рассказал, что знаком с боевыми действиями не понаслышке. За плечами – чеченская кампания, горячие точки и ужасы Донецка-2014...

Лица контрактников были закрыты балаклавами, но даже по глазам стало понятно: перед нами настоящие бойцы Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Это необходимость. Там гибнут простые жители, дети. И кому-то нужно защищать людей от этой "нечисти". Узнав о формировании именного батальона, я сразу пришел в военкомат. Считаю, что создание именных батальонов – идея хорошая, ведь свои земляки всегда тебя поддержат, подставят свое плечо. Это братская дружба», – отметил Алексей.

Радик в прошлом был сапером. Отправиться на фронт и помочь ребятам мужчина решил еще с начала спецоперации. Когда открылся набор в именной батальон, он твердо решил: иду!

«Я вступил в батальон, чтобы встать на защиту Родины. Кто это сделает, если не я? Мы должны идти до конца, чтобы истребить всю эту нечисть, фашистов, которых не истребили наши деды. У татар есть такая поговорка: "Только алга”! Означает, что мы всегда идем только вперед. В татарском языке нет слова “назад”. Если надо, мы разворачиваемся и – алга!» – рассказал контрактник.

«Это необходимость. Там гибнут простые жители, дети. И кому-то нужно защищать людей от этой "нечисти"» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

О своем решении отправиться на службу мужчины сообщили своим семьям сразу. Родные и близкие, отговаривать их не стали. Только попросили вернуться живыми домой.

«Республика будет поддерживать вас на протяжении всего боевого пути»

Вернуться домой живыми и невредимыми пожелал добровольцам первый заместитель Премьер-министра республики Рустам Нигматуллин. Он приехал сегодня на торжественное мероприятие в честь первой отправки именного батальона из Татарстана.

Вернуться домой живыми и невредимыми пожелал добровольцам Рустам Нигматуллин Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Я приветствую всех офицеров, сержантов и солдат батальона. Сегодня мы, в лице всей республики, провожаем вас для выполнения задач специальной военной операции. История России богата примерами доблести, отваги, стойкости и любви к Родине. В годы суровых испытаний наши воины всегда проявляли героизм, верность воинскому долгу. Желаю вам удачи. Главное, чтобы вы вернулись домой без потерь, здоровыми и в полном составе», – обратился ко всем отбывающим добровольцам Нигматуллин.

Гордость земляками, которые решили встать на защиту Родины, выразил военный комиссар Татарстана генерал-майор Сергей Погодин. Он отметил, что те, кто попал в ряды именного батальона, достойны нести высокое звание военнослужащего российской армии.

Сергей Погодин отметил, что те, кто попал в ряды именного батальона, достойны нести высокое звание военнослужащего российской армии Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Наша республика оказывает помощь и будет поддерживать вас на протяжении всего боевого пути. Земляки-татарстанцы во время боевого слаживания и боевой подготовки получат все необходимые навыки для дальнейшего выполнения боевой задачи. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и солдатской удачи», – отметил Сергей Погодин.

Пожалуйста, вернись...

После завершения торжественного мероприятия военнослужащим дали еще некоторое время, чтобы побыть с близкими. Кто-то обменивался с родными смсками, кто-то прогуливался по скверу, пытаясь уместить в секунду такие важные и нужные слова – «я обязательно вернусь»…

Бойцы сели в автобус и под звуки марша «Прощание славянки» отправились к месту несения службы Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

После бойцы сели в автобус в под звуки марша «Прощание славянки», и тихие молитвы родных отправились к месту несения службы.