«Только вместе сможем приблизить победу»: мензелинским волонтерам вручили награды

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

В молодежном центре «Ялкын», который является пунктом сбора гуманитарной помощи «Ярдәм янәшә — Помощь рядом», состоялось торжественное награждение волонтеров, с первых дней оказывающих помощь участникам специальной военной операции.

Волонтеры не только отправляют на передовую продукты питания и предметы первой необходимости, но и шьют и вяжут одежду, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, готовят сухие супы и ароматные чаи из трав, растущих на территории района.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Силами неравнодушных жителей и предпринимателей собраны немалые денежные средства для госпиталей и мирных жителей подшефных городов Рубежное и Лисичанск, для закупки генераторов, тепловизоров, квадрокоптеров и много другого.

Открывая мероприятие, заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Нэля Бикеева поблагодарила всех волонтеров за помощь.

«Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей — это главный приоритет на сегодняшний день. С первых дней начала СВО наших бойцов на передовой поддерживает мощный тыл. Разрешите выразить огромные слова благодарности нашим ребятам — участникам СВО. Вы откликнулись на призыв Родины и с оружием в руках защищаете нашу страну. Благодаря вам мы сегодня живем под мирным небом и радуемся жизни. Большие слова благодарности руководителям учреждений, предприятий района, которые организуют сбор гуманитарной помощи, и отдельные слова признательности вам, волонтеры. Начиная с первой отправки, которая состоялась в сентябре 2022 года, вы регулярно оказываете помощь», — сказала спикер.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Благодарственные письма от командования и личного состава 430 мотострелкового полка (войсковой части 41869), а также от командования и личного состава войсковой части полевой почты 29656 за оказание «неоценимой помощи» военным, выполняющим боевые задачи в зоне проведения СВО, получили 20 мензелинцев.

Награды вручали военнослужащие СВО — командир девятой роты Евгений и заместитель командира второго мотострелкового взвода Артур, которые на данный момент находятся в двухнедельном отпуске.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

«Мы этим живем и понимаем, что только вместе сможем приблизить победу. Бывает, устаешь морально, потому что пропускаешь боль через себя. Но когда ребята с передовой или же пришедшие в отпуск благодарят за гуманитарную помощь, поддержку, то в буквальном смысле вырастают крылья и хочется помогать еще больше», — заявил волонтер Айрат Гарипов.

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Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

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