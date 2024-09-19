«Только в Татарстане сохраняют стиль»: «Чаян» представил выставку политической карикатуры

Выставку лучших работ конкурса политической карикатуры журнала «Чаян» представили на XXVIII форуме современной журналистики «Вся Россия-2024». Как отметил глава союза журналистов России Владимир Соловьев, экспозиция позволяет простым, интересным и доступным образом понять, что происходит в стране в столь непростое время.

«Потрясающий юмор, великолепные карикатуры. Когда-то у нас был журнал “Крокодил”, мы все это помним. Его уже нет и только в Татарстане сохраняют этот удивительнейший стиль политической карикатуры, которая публикуется в журнале “Чаян”», – заявил Соловьев.

В свою очередь, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков подчеркнул, что сатира остается главным инструментом, помогающим раскрывать суть проблем, которые невозможно описать словами, как это было еще в советской журналистике.

Он также отметил, что форум «Вся Россия-2024» – это главное событие года в сфере журналистики для Татарстана.

«Данное мероприятие – это катализатор развития журналистики. Мы развиваемся, когда что-то интересное находим и потом пытаемся у себя это сепарировать, внедрять», – сказал Садыков.

По его словам, все собравшиеся журналисты делятся друг с другом своими практиками и наработками не для того, чтобы хвалиться, а чтобы поделится опытом и перенять что-то из практики друг друга.

В свою очередь главный редактор журнала «Чаян» Рафаэль Халилуллов рассказал, что в выставке выставлены лучшие работы прошедшего у журнала конкурса политической карикатуры, на который откликнулись 30 художников со всей России. Всего на конкурс прислали около 100 работ.

«90% этих работ можно было смело выставлять – был хороший уровень, интересные подходы и все они были объединены патриотическим духом», – поделился Халилуллов.

фото: «Татмедиа»