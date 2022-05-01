Только пятая часть жителей Татарстана считает 1 Мая праздником всех трудящихся

Лишь 19% жителей Татарстана считают отмечающийся сегодня, 1 мая, День весны и труда праздником всех трудящихся. Это следует из опроса, проведенного службой исследований сервиса HeadHunter.

Как правило, разделяющих восприятие Первомая как праздника человека труда больше среди строителей (25%), производственных специалистов (23%) и представителей рабочего персонала (22%).

При этом более трети жителей республики, 35%, воспринимают 1 Мая именно как День весны и труда. Такой ответ дали 55% HR-менеджеров, 53% работников сферы гостеприимства и 52% медиков.

Среди мужчин Первомай в качестве Праздника весны и труда отмечают только 38%, а среди женщин — 50%.

Впрочем, столько же опрошенных, 35%, считают сегодняшний праздник просто дополнительным выходным. Нередко так думают маркетологи (50%), IT-специалисты (49%) и представители высшего менеджмента (42%).

Вместе с тем о Дне весны и труда применительно к 1 Мая говорят 42% соискателей в возрасте до 34 лет и 49% респондентов от 35 до 54 лет. Праздником трудящихся эту дату чаще других считают лица старше 55 лет — среди них таких 34%.