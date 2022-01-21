Только пять организаций с животными для культурно-зрелищных целей получили лицензии в РТ

В Татарстане из 12 организаций, использующих животных в культурно-зрелищных целях, лицензии получили только пять. Об этом сообщил врио руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев на заседании коллегии.

«Управление осуществляет полномочия не только по защите населения от болезней, общих для человека и животных, но также надзирает за организациями, использующими животных в культурно-зрелищных целях. Так, до 1 января этого года все зоопарки, дельфинарии, океанариумы были обязаны получить лицензию», – сказал докладчик.

Галеев отметил, что двум зоопаркам было отказано в получении лицензии, так как они не соответствовали требованиям закона. Четыре организации вовсе не подали заявление.

С 1 января 2020 года вступили в силу статьи федерального закона «Об ответственном обращении с животными», согласно которым деятельность зоопарков, цирков, дельфинариев и океанариумов подлежит обязательному лицензированию.