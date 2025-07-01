«Только попробовали бы не согласиться». Губерниев о российских спортсменах на Олимпиаде

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Спортивный телекомментатор и шоумен Дмитрий Губерниев в беседе с сайтом «Матч ТВ» заявил, что Сергей Бобровский лукавит, когда говорит, что не участвовал бы в Олимпийских играх без флага России и гимна.

«Это его позиция, но он понимает, что у него нет никаких шансов выступить на Олимпийских играх ни в каком статусе. Здесь Бобровский, при всей моей любви к нему, немножко лукавит. Если бы сейчас у российских хоккеистов НХЛ был шанс поехать в нейтральном статусе (на ОИ), все бы как миленькие согласились, попробовали бы они не согласиться. Потому что есть такая профессия – Родину защищать на спортивных аренах. Наши пловцы сейчас поедут на чемпионат мира, и только чудак на букву «м» может их за это упрекать. Пловцы, синхронистки, прыгуны в воду представляют нашу страну. Возьмите наших легкоатлетов, они были бы рады выступать в любом статусе. Это огромный пласт спортсменов, который никогда не выступал на международных соревнованиях. А про флаг и гимн я вообще молчу».

Ранее в интервью победитель Кубка Гагарина 2025 Сергей Бобровский заявил, что участвовать в миланской Олимпиаде он хотел бы, но если туда не пустили бы без флага, то нынешняя ситуация с отказом его вполне устраивает.

«Конечно, участвовать в Олимпиаде было бы круто. Но только с флагом и гимном, как это и должно быть. В противном случае – пусть лучше так. Олимпийский турнир тоже многое теряет без участия российских спортсменов не только в хоккее, но и вообще в спорте. Российские атлеты – это всегда претенденты на золото», – сказал Бобровский в интервью «Матч ТВ».