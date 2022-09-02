Только один человек обогнал Минниханова в рейтинге российских губернаторов

Президент Татарстана Рустам Минниханов занял второе место в национальном рейтинге по итогам оценки работы глав российских субъектов в период с июля по август. Обогнал руководителя республики только мэр Москвы Сергей Собянин. Рейтинг составлялся на основе заочного анкетирования, заочных и очных опросов экспертов.

Начало очередного периода повышенной активности Минниханова ознаменовалось выступлением на заседании Президиума Госсовета России, напоминает журналист, политолог, член Общественной палаты РФ, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич. Он отметил, что разговор о проблеме износа сетей фактически стал продолжением публичной дискуссии на ПМЭФ-2022, где о необходимости реализации комплексной программы модернизации ЖКХ высказался Президент России Владимир Путин.

«О назревшей необходимости этой программы известно давно, понятна и ее высокая капиталоемкость. Однако, по мнению Минниханова, эффект от ее реализации будет сопоставим с программой капитального ремонта многоквартирного жилья: показательно, что решение по ней было принято в далеком 2007 году именно в Казани на заседании президиума Госсовета России», – отметил Малькевич.

В непростой международной обстановке руководство Татарстана продолжает активно работать с иностранными партнерами, добавил эксперт. Так, плодотворно в этот период прошли встречи с представителями Таджикистана, Ирана, Турции и Мьянмы. «Активность республики в международном пространстве подтверждается и рядом предстоящих событий в рамках программы «Казань – молодежная столица Организации исламского сотрудничества. Важнейшее событие здесь прошло в августе – Глобальный молодежный саммит с участием министров по делам молодежи и спорту стран ОИС», – подытожил Малькевич.