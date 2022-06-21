«Только никакого снега!»: постановка Артема Устинова «Здесь был Кай» завершит сезон ТЮЗа

Казанский ТЮЗ завершит 89-й театральный сезон премьерными показами нового спектакля «Здесь был Кай» в постановке молодого приглашенного режиссера Артема Устинова, номинанта «Золотой маски». Интерпретацию известной сказки Андерсена «Снежная королева» написала драматург Екатерина Тимофеева, постановку представят зрителям 24 и 25 июня.

«В прошлом году Казанский ТЮЗ пригласил меня на лабораторию, посвященную юбилею Шварца, сказав, что я буду делать „Снежную королеву“. В жизни бы никогда не подумал, что я буду делать этот материал. Сам бы я его не взял никогда: когда ты сталкиваешься с произведением, которое знают все, и встаешь перед необходимостью его как-то интерпретировать, у меня возникает мощное сопротивление — я не люблю заниматься интерпретациями всем известных сюжетов. Но меня вдруг ударило, что всю историю Кая и Герды мы знаем в основном с точки зрения Герды, а если посмотреть на это со стороны, то в общем-то мы понимаем, что это детектив про пропавшего подростка. Когда всплыла тема пропавших людей, я стал искать информацию и понимать, что, с одной стороны, это мощная социальная проблема, а с другой стороны, она иногда прямо-таки мистическая, потому что есть очень много случаев, когда подростки, и вообще люди, пропадают бесследно — как в воздухе растворяются. Я понял, что в этой истории сочетается жесткая социальная реальность и волшебная, мистическая история и она рядом — не только в сказке можно обнаружить жизненные архетипы, но и в жизни ты иногда понимаешь, что попадаешь внутрь известных сказок. От этого холодок по спине пошел, и я подумал, что, конечно, нужно делать свою версию. Мы попробовали это сделать на эскизе осенью прошлого года, после чего театр решил, что было бы интересно доделать этот эскиз», — рассказал о предстоящей премьере на пресс-конференции в «Татар-информе» Артем Устинов.

Режиссер подчеркнул, что постановка подразумевает, что сюжет зрителям хорошо знаком, и тем интереснее будет им следить за развитием событий в истории. Новая ее трактовка содержит узнаваемые ситуации и архетипы, «но им придано иное измерение».

«Эта работа очень необычная для меня самого, своеобразная. Это такой опыт, который до конца еще мной самим не отрефлексирован. Тем не менее интересно, как зрители к этому отнесутся, потому что эскиз доделывать очень сложно. То впечатление, которое было первым, оно первым и остается и оно уже неповторимо, – тем сложнее доделывать эскиз той команде, которая его заваривала. Многие считают, чего там работать, а по большому счету там все надо начинать с нуля и делать эту работу заново. Зрители, возможно, будут немножко в шоке, в шоке 14+, как написано на афише. Вся команда, кроме меня и драматурга, местная – это все люди, которые работают в театре. Кроме того, профессиональный дебют в репертуарном театре, как оказалось, у композитора Булата Абдуллина. Важно послушать звуковую среду этого спектакля, чтобы понять, что это неотъемлемая его часть. В спектакле два Кая, две Герды», – рассказал Устинов.

Павел Густов, заслуженный артист Татарстана, исполняющий в спектакле роль Кая, тоже отметил, что ожидает премьеры, чтобы оценить реакцию зрителей. В версии постановки, которая родилась за время осенней лаборатории по Шварцу, он, к слову, задействован не был.

«Теперь я пришлый в эту команду и во многом наблюдаю процесс со стороны – так сочинено, что я как персонаж появляюсь в конце. Мне очень интересно посмотреть на то, как это будут воспринимать зрители. Действительно, это необычная трактовка. Я получаю большое удовольствие, продолжая работать в послевкусии нашей лаборатории», – подчеркнул актер.

Актриса Эльмира Рашитова, которой досталась роль Герды, в свою очередь обратила внимание, что тема (исчезновения подростков) непростая и ТЮЗ постарался рассказать о ней деликатно и нежно.

«Важно, чтобы родители пришли со своими детьми-подростками: каждому есть, что получить от этого спектакля по ощущениям. Непосредственное принимала участие в работе над постановкой Адриана – участник поискового отряда «Лиза Алерт», нам важно было сочинить достоверную историю», – сказала Эльмира Рашитова.

А вот обстоятельства зимы, образ андерсоновской Снежной королевы в интерпретации истории не столь важны и акцентированы. По словам режиссера спектакля Артема Устинова, персонажа Снежной королевы напрямую в его спектакле и вовсе нет.

«Еще когда я делал эскиз, я думал: „Все, что угодно я сделаю, только никакого снега“. Но, нет, наверное, все-таки где-то снег пойдет. В самой истории меняется же время года. Там это очень важно, что она пережила зиму, отправилась на поиски весной, попадает в сад, где всегда лето, и т.д. Сказка на самом-то деле завязана на определенных языческих религиозных и христианских обрядах. Там этого очень много: роза — это символ Христа и т.д. Понятное дело, что все это невозможно уместить в одном спектакле, и очевидно, что от чего-то необходимо отказываться. В спектакле нет впрямую Снежной королевы. Снежная королева в данном случае — это описание некоего феномена, когда люди были вместе и вдруг перестали, и что-то между ними пробежало — какая-то трещина, как будто она пришла и забрала ребенка себе, и он изменился. Мне было важно, чтобы воплоти она не появлялась, есть персонажи, на нее похожие, но самой Снежной королевы в спектакле нет», — констатировал Устинов.

За последние 50 лет, а то и более, обратил внимание главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев, учреждение было прежде всего режиссерским театром. Иллюстративные постановки, повторяющие известные фильмы, мультфильмы или воплощающие ассоциации зрителей, не были его задачей.

«В данном случае решение Артема Устинова лежит в очень важном поле – нам важно, чтобы эта история была интерпретирована, чтобы мы были в диалоге со зрителем, чтобы он был неравнодушен. И тот, кто придет увидеть красивую девушку, актрису в белом наряде, в шубе, ему придется обратиться к кино или к мультфильмам. Мы рассказываем свою историю, это очень важно», – подчеркнул Букаев.