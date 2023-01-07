«Только честный труд, глядь!»: за счет чего Билл и «Ак Барс» тремя победами разменяли год

«Ак Барс» впервые за долгое время разразился серией из трех побед подряд. Символично, что она растянулась на два года — прошлый и нынешний. Новый-старый главный тренер казанского клуба Зинэтула Билялетдинов в короткое время меняет команду к лучшему. Почему «магия» продолжает работать и в наши дни — объясняет «ТИ-Спорт».

«Ак Барс» впервые за долгое время одержал три победы подряд

Фото: ak-bars.ru

«В целом я доволен, что мы поправляем свои дела»

«Мне кажется, мы сегодня неплохо играли, с настроением. Достаточно много вещей мы сделали правильно – в атаке и обороне. В целом я доволен, что мы поправляем свои дела. Молодцы, что отстояли меньшинство «3 на 5». Это тоже очень важный момент. Ребята молодцы», – сказал Зинэтула Билялетдинов после матча.

Действительно, вчерашний матч (2:0 против «Витязя») должен был понравиться специалисту, который на первое место всегда ставит оборону и игровую дисциплину. «Ак Барс» довольно спокойно оставил свои ворота «сухими», ограничившись лишь четырьмя минутами штрафа.

Впрочем, у гостей аналогичный показатель. Но «Ак Барсу» хватило двух попыток разыграть лишнего. Еще 5 января на открытой тренировке наш корреспондент подглядел комбинацию, которую наигрывали главные звезды «Ак Барса». Вячеслав Войнов отдавал с синей линии под бросок Станислава Галиева, а тот вместо привычного для него залпа по воротам в касание отправлял шайбу на пятак Александру Радулову.

Вчерашний матч должен был понравиться специалисту, который на первое место всегда ставит оборону и игровую дисциплину Фото: ak-bars.ru

Такие шайбы в исполнении «Ак Барса» мы уже видели, только завершал комбинацию не Радулов, а Дмитрий Воронков. Вчера «заготовка» тоже сработала. Но шайба вместо клюшки Радулова нашла конек защитника «Витязя» и отрикошетила в ворота.

«Наш наигранный розыгрыш. Хотел перевести Радулову на пятак, попал в конёк защитнику, и она отрикошетила в ворота. Если бы дошла до него, результат был бы таким же», - прокомментировал свой гол Станислав Галиев после матча.

«Ак Барс» вообще очень прибавил при Билялетдинове в реализации большинства, забрасывая в неравных составах практически в каждой игре.

Сейчас уже понятно, что ставка сделана на более опытного Тимура Билялова Фото: ak-bars.ru

Четкий «первый номер» и камбэк Абрамова: как Билялетдинов решает «вратарский вопрос»

Также все на той же открытой тренировке бросилась в глаза теплая атмосфера в команде. Хоккеисты были сосредоточены на тренировке, и при этом никакого нервяка в отношениях игроков не чувствовалось. Такого при Олеге Знарке нельзя было сказать даже во время матчей, когда Радулов позволял себе кричать на тренера под прицелом ТВ-камер по ходу игр. Понятно, что с Билялетдиновым на тренерском мостике такого даже представить нельзя.

Другой важный фактор заключается во вратарской линии «Ак Барса». По ходу сезона стали привычным делом регулярные смены голкипера по ходу матчей. Тимур Билялов и Амир Мифтахов явно чувствовали себя не в своей тарелке, порой по очереди проваливаясь в играх. Да и какой-то системы в тасовке вратарей не наблюдалось.

За короткое время Билялетдинов изменил это. Прежде всего, тренер четко определился с первым номером. Сейчас уже понятно, что ставка сделана на более опытного Тимура Билялова. Однозначность ситуации явно благотворно сказалась на ментальном состоянии вратаря. Он уже близок к своей лучшей форме.

Билялетдинов вернул в первую команду многолетнего тренера вратарей Сергея Абрамова Фото: ak-bars.ru

Зря в «Ак Барсе» недооценивали вклад Сергея Абрамова

Во-вторых, Билялетдинов вернул в первую команду многолетнего тренера вратарей Сергея Абрамова. Да, хоккей стал куда более технологичным и системным, чем раньше. Еще до 2020 года появилась в Казани странная мода принижать заслуги Сергея Михайловича в чемпионских сезонах «Ак Барса», которые во многом держались на блестящей игре вратарей.

Но хоккей не математика. Сейчас мы видим, что вопросы менталитета, опыта и банально правильных слов голкиперу значат никак не меньше, чем новомодные системы тренировок и системный подход в работе с вратарями.

Хорошо еще, у руководства «Ак Барса» хватило чутья полностью не избавляться от Абрамова, высылая его ранее из первой команды. Билялетдинов не случайно исправил эту оплошность. Итоги этого решения мы наблюдаем прямо сейчас. Билялов накануне выдал долгожданный «сухарь» и не «дергался» в воротах. Очень характерно его послематчевое интервью в микст-зоне.

«Если помните, победа Билялетдинова в Кубке Гагарина 2018-го года сопровождалась эмоциональным лозунгом «Только честный труд» Фото: © «Татар-информ»

Кредо Билла

– Спасибо ребятам за «сухарь», много шайб на себя ловили. Главное − не «сухие» игры, а победы, они к нам потихоньку приходят. С каждой игрой надо добавлять, особенно в обороне. Этот компонент потихоньку налаживается, поэтому, возможно, стали меньше пропускать.

− Что изменилось внутри команды после возвращения Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера?

− Дисциплина внутри раздевалки и за ее пределами. И оборона. Пока это, наверное, самые важные аспекты.

− В тренерский штаб вернулся Сергей Абрамов, успели вспомнить работу с ним?

− Постоянно были с ним на связи. Когда он вернулся в тренерский штаб, то стал больше времени работать со мной. Возможно, его приход тоже повлиял и на раздевалку, и на меня.

− Зинэтула Хайдярович поменялся за эти 3,5 года?

− Думаю, даже помолодел (смеется). Нет, не поменялся. Остался таким же, каким был: честность, дисциплина, труд, – откровенничал после игры Тимур.

Помимо возвращения Абрамова ключевые слова здесь — честность и труд. Если помните, победа Билялетдинова в Кубке Гагарина 2018-го года сопровождалась эмоциональным лозунгом «Только честный труд» с непечатным междометием в конце. Его мы перефразировали в заголовке данного материала.

Как мы видим, кредо Билялетдинова ничуть не изменилось.

Команде не хватает остроты в атаке, и есть явные проблемы с физикой Фото: ak-bars.ru

Билялетдинов не волшебник: тренеру предстоит решить капитанский вопрос и физику

Впрочем, нельзя говорить, что в «Ак Барсе» все отлично. Билл не волшебник, и проблем хватает. Команде не хватает остроты в атаке, и есть явные проблемы с физикой. Сам главный тренер в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту признал это. Но его вы прочтете позже.

Хватает и других вопросов более психологического характера. В командах Билялетдинова всегда «рулили» опытные и харизматичные капитаны. Сразу вспоминаются Алексей Морозов и особенно Александр Свитов.

Тем временем номинальным капитаном в «Ак Барсе» сейчас является Данис Зарипов, который не играет очень давно. И вообще, кажется, уже не вписывается в команду Билялетдинова. Впрочем, он с трудом получал свое время на льду и у Дмитрия Квартальнова, и у Олега Знарка.

На лед команду в последних матчах выводил Илья Сафонов. Это решение ранее принял еще тренерский штаб Олега Знарка. Сафонов сейчас, пожалуй, главная молодая звездочка «Ак Барса». Но капитан — это немножко про другое.

Александр Радулов – опытный хоккеист с ярким прошлым в НХЛ и харизмой – будто создан для капитанской нашивки в любом клубе КХЛ Фото: ak-bars.ru

Сафонов заболел, и вчера капитаном был Александр Радулов. Опытный хоккеист с ярким прошлым в НХЛ и харизмой будто создан для капитанской нашивки в любом клубе КХЛ. Но в «Ак Барсе» весь сезон изобретали в этом отношении велосипед.

Теперь Билялетдинову предстоит за время болезни Сафонова сделать правильный выбор в этом уравнении с двумя неизвестными. Тем более кажется, без капитанской нашивки Сафонов был более результативен у чужих ворот, чем в последних матчах.