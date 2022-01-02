Элвин Грей в Таиланде, Айдар Метшин в бане: медиаперсоны Татарстана встретили 2022 год

Татарстанские политики, чиновники и деятели культуры активно размещают в блогах фото и видео о том, как встречали Новый год. В целом знаменитости отмечали праздник в кругу близких и родных за семейным столом. Подробнее — в обзоре ИА «Татар-информ».

Игорь Сивов и Нюша встретили 2022 год в ОАЭ

Экс-руководитель аппарата исполкома Казани, главный советник президента Международной федерации студенческого спорта FISU Игорь Сивов вместе со своей супругой — российской певицей Нюшей отметили Новый год в Объединенных Арабских Эмиратах. В Дубай они перебрались осенью 2021 года, чтобы подготовиться к рождению второго малыша. Сын появился на свет 14 декабря. Его имя супруги пока не раскрывают.

Осенью 2021 года пара много путешествовала, Нюша публиковала яркие кадры с Крита, из Парижа, Барселоны, а потом остановились в Дубае. В своем блоге Нюша рассказала, что не хочет находиться в холодной Москве после родов, поэтому они решили остаться на популярном курорте.

«Хочу пожелать вам, друзья, в Новом году особого, волшебного настроения, чтобы подходить к делам с вдохновением, силой и энергией. Пусть за любым поворотом судьбы ждут потрясающие события, которые принесут вам и достаток, и благополучие, и уверенность в завтрашнем дне.

Желаю достичь прежних целей и обрести новые! Желаю осуществления самых дерзких замыслов и воплощения всех планов, а еще желаю сил, энергии и безупречного здоровья, чтобы свершить все это!

Жизнь состоит не в том, чтобы ждать, пока пройдет гроза, а в том, чтобы научиться танцевать под дождем!» — написал Сивов на своей страничке.

Элвин Грей и Инзиля отпраздновали Новый год в Таиланде

Татаро-башкирский певец Радик Юльякшин, более известный под псевдонимом Элвин Грей, вместе со своей супругой Инзилей отправились в Паттайю — в гости к своей маме Нафисе Юльякшиной, которая живет здесь постоянно. Пара остановилась в отеле Dusit Grand Condo View. Элвин поделился кадрами красивого заката, а также пожелал своим подписчикам беречь здоровье.

«С наступающим, друзья! — написал певец за несколько часов до новогодней ночи. — Чтоб Новый 2022 год был одним из самых счастливых! Исполнения желаний! Берегите свое здоровье!»

Однако не все поклонники оценили порыв певца отправиться на Новый год за границу.

«Радик, какой патриот и национальный певец едет встречать Новый год за границу, считаю, что должен быть на родине, а не на чужбине», — написал vadimnechiporuk2493.

Айдар Метшин посетил спектакль «Щелкунчик» в Москве

Бывший глава Нижнекамского района, а ныне депутат Госдумы РФ Айдар Метшин поделился впечатлениями от посещения спектакля «Щелкунчик» в Большом театре Москвы.

«Большой — „Щелкунчик“ — восторг!» — лаконично подписал он фотографию. Компанию ему составили супруга Наиля Камилевна, а также депутат Госсовета РТ, директор нефтегазохимического комплекса «Татнефти» Азат Бикмурзин с супругой.

Кроме этого, Айдар Метшин выложил фото из бани. На кадрах он запечатлен в компании Азата Бикмурзина, оба с вениками и в банных шапочках. Фото экс-мэр Нижнекамска подписал так: «31 декабря мы с друзьями ходим в баню». Подписчики поинтересовались, кто же из них двоих полетит в Ленинград.

Марина Камелина отпраздновала Новый год на главной елке Казани

Заместитель мэра Нижнекамска — Марина Камелина побывала на центральной елке в Казани — у Центра семьи «Казан». В разговоре с ИА «Татар-информ» вице-мэр рассказала, что новогодний город ей очень понравился.

«Да, я была в Казани в этом году, со своей семьей — у нас там моя младшая сестра с семьей живет, они нас всех собрали. Новогодняя Казань очень понравилась — яркая, красочная. Созданы все условия для семейного отдыха, мы и погуляли, и с детьми покатались на тюбингах», — поделилась собеседница агентства.

Подводя итоги ушедшего года, в своем Instagram Марина Камелина отметила, что 2021 год был богат на разные события для Нижнекамска и хороших было больше.

«Если говорить про личное, то уходящий год принес мне потерю самого дорогого для меня человека, моего Алешки... Потеря близких людей — это всегда очень тяжело, но я знаю, что он наблюдает за нами и рад, что сегодня Новый год я провожу в кругу близких и родных людей, со своей семьей, которая весь год меня поддерживала. Хочу сказать отдельное спасибо и своим друзьям, коллегам, которые всегда рядом! В Новом году, в год Тигра, я желаю каждому из вас, чтобы он прошел под звездой добра, счастья, любви, благополучия, чтобы рядом с вами были всегда ваши близкие люди! С наступающим Новым годом, друзья!» — написала Камелина.

Советник главы Нижнекамского муниципального района Тагир Камалетдинов поделился фотографиями своего семейства и новогоднего застолья. А для внуков он пригласил Деда Мороза и Снегурочку.

«Ни один Новый год не обходится без Деда Мороза! Вот и наш дом сегодня посетил новогодний Волшебник со своей Снегурочкой! Благодарим соседей за настроение и радость! Всех с наступающим Новым 2022 годом!» — написал он.

Айгуль Мирзаянова показала кадры с Кремлевской набережной

Известная телеведущая, бывший пиар-менеджер компании «Нэфис», а ныне космоэнергет Айгуль Мирзаянова поделилась кадрами с Кремлевской набережной Казани. Звезда соцсетей в беседе с подписчиками подчеркнула, что для ее семьи 31 декабря не является каким-то особенным праздником.

«Я вообще считаю, что ощущение праздника должно быть каждый день, — написала «королева медитаций». — Прекрасная еда — каждый день. Красиво выглядеть — каждый день. Любить друг друга и говорить приятные слова — каждый день. Обнимать родных и близких — каждый день! Быть в прекрасном расположении духа — каждый день. Танцевать — каждый день! Что бы ты ни делал: „резал“ салаты, работал, ходил в баню, танцевал на вечеринке или дома, один или с тысячами людей на площади, — все решает состояние человека. Так что, родные, праздник каждый день! Этого вам очень желаю в Новом году!»

Также Айгуль поделилась home photo и добавила, что именно так она выглядит «глазами любящего мужчины».

Фаттахов и Леонов отметили Новый год в семейном кругу

Замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов отметил новогоднюю ночь в семейном кругу в Казани. В общей сложности за семейным столом в уютной гостиной собрались десять представителей семейства.

«Всех с Новым годом! Здоровья, любви и простого человеческого счастья! Посвятите эти дни самым родным и близким», — посоветовал Фаттахов.

Министр спорта РТ Владимир Леонов адресовал праздничное послание татарстанцам из одного из плавательных бассейнов. «Стараюсь заниматься спортом каждый день. Тем более Казань по праву считается спортивной столицей. У нас больше всего бассейнов, ледовых арен. Желаю всем здоровья, успехов, удачи. Прошу вас, занимайтесь спортом, находите на это время! Пусть у всех будет здоровье. Двигайтесь только вперед, или, как мы говорим в Татарстане: „Только алга!“» — пожелал министр.

Новогоднюю ночь министр спорта также провел со своими близкими людьми.

Дима Билан и Эльмира Калимуллина работали

Бывший житель Набережных Челнов, любитель поплавать в Меше певец Дима Билан был скромнее многих. Он заявил, что 2021-й подарил ему уроки жизни, и пожелал, чтобы не было войны.

«С Новым годом, друзья! Здоровья! Веры в лучшее, хороших новостей и близких людей рядом! Все получится, главное — всем сердцем в это верить и стараться воплощать все в реальной жизни! И спасибо 2021-му за уроки жизни! Впереди множество открытий! Я вас люблю, дорожу и верю вам! Спасибо за взаимность! А я — на сцену! И главное, чтобы не было войны!» — написал Билан.

Работала в Новый год и финалистка «Голоса», уроженка Зеленодольска Эльмира Калимуллина. Она добавила, что не всегда соблюдает все условности и традиции Нового года.

«Надеюсь, все прикупили леопардовые лосины, платья с тигровым принтом или как это делается? Честно говоря, я особо никогда не придерживалась этих правил. Возможно, это прикольно, но я слишком стара для этого. Шучу. Просто в Новый год хочется быть красивой, и всё.

Из красоты и подготовки к НГ у меня: отросший маникюр и педикюр, ни одного леопарда в гардеробе, невроз 100%, кудри и счастья полные штаны. И для встречи Нового года всё есть — это моя семья и любимая работа. Ах, да, и, конечно же, котя. А остальное — условности», — поделилась певица в своем Instagram.