Только 8% жителей Татарстана не сталкиваются с финансовыми проблемами после увольнения

Только у 8% жителей Татарстана не возникают финансовые трудности после увольнения. Таковы данные опроса, проведенного в июне этого года сервисом HeadHunter среди соискателей, которые не были трудоустроены на тот момент.

Вместе с тем почти треть опрошенных, 31%, столкнулись с серьезными денежными затруднениями. Впрочем, год назад таких было еще больше — 41%. Кроме того, 51% респондентов признался, что некоторые трудности с деньгами есть, но пока с ними удается справиться. Вместе с тем у 11% возникли «лишь небольшие, практически незаметные сложности».

Чаще всего с серьезными финансовыми проблемами во время поиска работы сталкиваются рабочие и представители таких областей, как искусство и медиа (по 42%). Меньше остальных страдают, оказавшись без работы, специалисты по закупкам (25% из них не имеют проблем с деньгами в таких ситуациях), а также IT-специалисты и банковские служащие (по 16%).

При этом 31% не стали вообще сокращать свои расходы после ухода с последнего места работы. Однако 28% респондентов начали больше внимания обращать на цены и отложили дорогостоящие покупки, 18% урезали расходы на повседневные нужды, 23% в принципе серьезно уменьшили расходы. Не сокращать траты после увольнения обычно удается трудящимся в сфере добычи сырья (44%). Уменьшать расходы сильнее других приходится специалистам по консультированию (35%).

Отсутствие финансовых трудностей после увольнения большинство опрошенных объясняет наличием сбережений (58%). Реже речь идет о помощи от членов семьи (48%), выплате достойной компенсации бывшим работодателем (15%) и подработке в формате фриланса (13%). Помимо прочего, 3% сдают в аренду недвижимость.

В целом 23% безработных работников Приволжского федерального округа уверены, что могут позволить себе искать новое место приложения усилий еще один месяц, после чего начнут испытывать ощутимые финансовые трудности. Впрочем, 20% полагают, что их ресурсов хватит на три месяца, 13% — на полгода, 10% — на год, а 13% — и более чем на год.