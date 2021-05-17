Только 60% объектов образования Башкирии имеют квалифицированную охрану

В Башкортостане всего 60% объектов образования имеют квалифицированную охрану. Такие данные сегодня на оперативном совещании в Правительстве республики привел министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин, сообщает ИА «Башинформ».

Всего в республике насчитывается 4 050 объектов образования, находящихся в сфере ведения министерства. Глава профильного ведомства отметил, что после передачи Росгвардии полномочий почти в три раза возросла стоимость технической охраны школ. Ранее цена услуги составляла 3,92 рубля в час, а сейчас она обходится в 9,9 рубля в час.

В связи с резким повышением стоимости услуги ежегодный рост расходов составил 52,5 млн рублей. Кроме того, из бюджетов РБ и муниципальных районов и городских округов было дополнительно выделено 141,6 млн рублей.

По данным Хажина, по состоянию на 12 мая текущего года на оснащение и дооснащение объектов образования инженерно-техническими системами и средствами охраны необходимо 530,3 млн рублей.

Глава региона Радий Хабиров отметил, что в республике «необходимо проработать три момента: техническое оснащение школ, физическая охрана и самое главное — работа педагогов с детьми». Он подчеркнул, что учительские коллективы необходимо настроить на проявление внимания к детям, обращать внимание на особенности поведения подростков.

На совещании главам муниципалитетов было дано поручение провести в школах совместно с представителями правоохранительных органов и охранных организаций учебно-тренировочные мероприятия.