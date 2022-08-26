Только 56% снегоходов в Татарстане прошли обязательный техосмотр

В Татарстане только две трети (65%) самоходных машин, состоящих на учете Ростехнадзора, в прошлом году получили свидетельство о прохождении обязательного ежегодного техосмотра. По этой причине бюджет Татарстана за два года недополучил порядка 46 млн рублей — около 28% от общей суммы поступлений, администрируемых Гостехнадзором. Такие данные были озвучены на коллегии Счетной палаты РТ.

По итогам 2021 года в управлении на учете состояло 94 096 самоходных машин, из которых лишь 65% получили свидетельство о прохождении технического осмотра. В ведомстве уточнили, что в России внедорожные «самоходки» подлежат ежегодному техосмотру.

«Среди не прошедшей обязательный техосмотр техники превалируют тракторы — 12,5 тыс. единиц, или 38%. Значительная часть самоходных машин используется в развлекательных целях. Например, лишь 56% собственников снегоходов получили свидетельство о прохождении ТО», — отметил аудитор Александр Якупов.

На коллеги также привели данные, что за последние два года в консолидированный бюджет республики по линии администрирования Гостехнадзора поступило 163,8 млн рублей. Чуть более половины — 85,1 млн — составила уплата госпошлины за проведение технического осмотра тракторов и иных самоходных транспортных средств.