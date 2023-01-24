Только 5% казанцев останутся на работе, если начальство отпустит их домой

Более половины жителей Казани, 59%, пойдут домой к семье, если руководство отпустит их с работы на два или три часа раньше. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob.

При этом 7% опрошенных сказали, что при таком развитии событий займутся спортом. Кроме того, 6% респондентов отправятся прогуляться. А 5% и вовсе признались, что останутся доделывать рабочие дела.

Впрочем, 4% опрошенных отправятся по магазинам, 3% пойдут решать личные проблемы, а еще 3% зайдут в кафе или бар. По 2% казанцев пойдет в кино, займется чтением или поспешит на вторую работу.

Среди других вариантов времяпрепровождения были упомянуты посещение храма, рыбалка, встречи с друзьями, ремонт автомобиля и учеба.

Однако 2% респондентов даже гипотетически не хотят рассуждать о том, где они могли бы оказаться. По их словам, руководство у них настолько строгое, что невозможно даже представить завершение работы до наступление установленного времени.

Среди женщин в столице Татарстана больше тех, кто поспешит домой или на прогулку. Среди мужчин — тех, кто пойдет на тренировку, займется личными делами или останется на работе.

Опрос проводился с 11 по 19 января 2023 года.